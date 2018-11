Meeste ouders hebben favoriet kind: vrouwen verkiezen dochters en mannen verkiezen zonen AW

13 november 2018

16u55

Bron: AAS 1 Wetenschap Vrouwen verkiezen een dochtertje en investeren er ook meer tijd in, bij mannen geldt het omgekeerde. Zij brengen liever tijd door met hun zoon, ongeacht de sociale klasse waartoe de ouders behoren. Dat blijkt uit een recente studie die gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports

Lee Cronk, professor antropologie, en collega’s voerden een experiment uit om de Trivers-Willard hypothese (1973) uit te testen. Die these voorspelt dat rijke ouders een zoontje verkiezen en meer tijd met hem doorbrengen in vergelijking met hun dochter. De armere bevolkingsklasse zou dan weer een dochtertje prefereren. Aan een verklaring voor dat verschijnsel maakten onderzoekers Trivers en Willard destijds weinig woorden vuil.



De recente studie ondervindt echter dat de voorkeur voor zonen of dochters gerelateerd is aan het geslacht van de ouders. Dat werd op subtiele wijze getest bij 770 deelnemers waarvan 347 vrouwen en 423 mannen. Zij moesten online vragenlijsten invullen en aanduiden welk goed doel ze bijvoorbeeld zouden steunen. Daar hadden ze de keuze uit goede doelen die voornamelijk meisjes ofwel jongens steunden. Verder konden ze zelf bepalen welk geslacht hun adoptiekindje zou hebben, stel dat ze zouden adopteren. Vrouwen kozen aanzienlijk vaker voor een meisje, mannen kozen meestal voor een jongen.

Inkomstenongelijkheid

“De resultaten kunnen verder ook gevolgen hebben voor de toenemende inkomstenongelijkheid”, besluiten de onderzoekers. “Bij gescheiden ouders zijn het vaak vrouwen die voor de kinderen zorgen. En aangezien vooral meisjes geliefd zijn bij vrouwen, zou het gebrek aan aandacht een negatieve impact op de zonen kunnen hebben.” Ook op hun toekomstplannen besluiten de onderzoekers.

“Het onderzoek kan individuen helpen om betere ouders te worden. Van zodra ze zich bewust zijn van hun onbewuste vooroordelen ten opzichte van hun kinderen”, aldus Lee Cronk.