Meer proefdieren gebruikt in Vlaanderen: “Beleid moet dringend bijgestuurd worden” HA

20 december 2018

13u15

Bron: Belga 0 Wetenschap Voor het tweede opeenvolgende jaar werden in Vlaanderen meer proefdieren gebruikt. Het aantal nieuw gebruikte proefdieren - die voor het eerst proeven ondergingen - is in 2017 ten opzichte van het jaar voordien met 8 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid waar Gaia mee naar buiten komt. Volgens de dierenrechtenorganisatie faalt het proefdierenbeleid en moet er dringend bijgestuurd worden.

Vorig jaar werden 260.026 dieren voor het eerst gebruikt voor proeven, of 20.049 proefdieren meer dan in 2016 (239.077). In 2015 ging het om 235.434 dieren. Met de hergebruikte dieren, die meermaals aan proeven onderworpen worden, ging het in 2017 om 263.575 proefdieren (245.758 in 2016). Muizen zijn de meest gebruikte proefdieren in Vlaanderen, gevolgd door vogels, vissen, landbouwdieren en honden en katten.

"Die stijging is alarmerend", zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch in een persbericht. Zorgwekkend vindt Gaia het aantal voor het eerst gebruikte proefhonden, dat van 314 in 2016 steeg tot 334 in 2017. Het totale aantal proefhonden, inclusief de hergebruikte dieren, steeg van 1.498 in 2016 tot 1.833 in 2017.



Wat de primaten betreft, neemt het aantal nieuw gebruikte primaten toe van 4 naar 9 apen. In totaal werden 44 resusapen voor proeven gehouden en/of gebruikt in 2017.

Quota

"In Vlaanderen ontbreekt elk spoor van een doordachte beleidsstrategie om het aantal proefdieren te doen dalen", stelt Vandenbosch. "Dat komt ervan wanneer het beleid louter rekent op de goodwill van de onderzoekers en de gebruikers van proefdieren als rechter én partij de vrije hand krijgen. Er is dringend nood aan een concrete en sturende beleidsstrategie met concrete doelstellingen voor systematisch minder proefdierengebruik naar analogie van de klimaatdoelstellingen.”

Gaia verwijst onder meer naar Nederland, waar de bevoegde minister zelf het heft in handen genomen heeft en een Nationaal Comité voor de bescherming van proefdieren werd opgericht. "De overheid zou proefdierenquota kunnen opleggen, of vooropstellen dat het jaarlijks met 10 procent minder proefdieren moet. Ze zou ook een heffing kunnen opleggen naargelang het aantal proefdieren dat gehouden en gebruikt wordt, en dat geld investeren in onderzoek naar alternatieve methoden", aldus Gaia.