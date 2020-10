Medische primeur geslaagd: Maxime (5) kan zonder pijn wandelen na implanteren 'biotechplasticine’ mvdb

Twee jaar na het implanteren van 'biotechplasticine' kan de vijfjarige Maxime zonder pijn lopen. Het jongetje lijdt aan een zeldzame aandoening. Z'n been amputeren leek de enige uitweg totdat het Waalse celtherapiebedrijf Novadip met een baanbrekende oplossing kwam.

Maxime uit de buurt van Moeskroen kampt sinds z’n geboorte met een misvorming van het scheenbeen waarbij het vervormde bot tijdens de groei breekt en nooit geneest. De ziekte treft jaarlijks 300 kinderen in Europa en de VS samen. Ettelijke operaties brachten geen soelaas. Om de pijn te doen stoppen overwogen Maximes artsen zelfs amputatie. Zo ver kwam het niet.

Het Waals-Brabantse bedrijf Novadip Bioscience bracht redding met revolutionaire technologie. Uit vetweefsel van Maxime konden de stamcellen geïsoleerd worden. Deze groeiden in laboschaaltjes uit tot botcellen die na drie maanden celkweek een bottransplaat vormden. “Het heeft wat weg van stopverf en plasticine”, zei CEO Jeff Abbey in 2019 daarover in De Tijd. Chirurgen implanteerden in 2018 het stuk biotechplasticine van 18 kubieke centimeter en brachten het op zijn plaats. Bedoeling was om zo de botbreuk alsnog te laten helen.

Complicaties

Een jaar na de ingreep werd voldoende botopbouw waargenomen. De gevreesde complicaties bleven uit. Maxime kon zo zijn eerste stapjes zonder pijn zetten. Nu twee jaar later loopt het jongetje normaal. Novadip spreekt van een medische wereldprimeur.

Het in 2013 opgerichte bedrijf is een spin-off van de UCL-universiteit in Louvain-la-Neuve. Novadip heeft de hoop om met hun baanbrekende behandeling ook andere patiënten te helpen. Om dit te verwezenlijken zijn eerst klinische proeven op grotere schaal noodzakelijk. Pas dan kan de technologie op de markt komen.