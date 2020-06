Medisch vakblad The Lancet distantieert zich van omstreden studie over hydroxychloroquine HAA

03 juni 2020

13u54

Bron: AFP 0 Wetenschap Het prestigieuze medische vakblad The Lancet distantieert zich van de studie naar hydroxychloroquine die een tiental dagen geleden in het blad verscheen en bekritiseerd werd. In een formele waarschuwing erkent The Lancet dat er "belangrijke vragen" zijn opgeworpen over de gegevens in de studie.

Met deze "uitdrukking van bezorgdheid" wil het vakblad de lezers "erop wijzen dat ons ernstige wetenschappelijke vragen gemeld zijn". De redactie wijst er in de korte mededeling nog op dat de auteurs intussen zelf een audit naar de studie gevraagd hebben. De resultaten worden binnenkort verwacht.



De "uitdrukking van bezorgdheid" is niet zo'n ernstige bolwassing als een intrekking van een artikel, maar leidt hoe dan ook eveneens tot twijfels over het wetenschappelijk werk.

Antimalariamiddel

Het bewuste onderzoek heeft ertoe geleid dat overal in de wereld klinische tests met het middel hydroxychloroquine gestopt werden. De conclusie van het onderzoek is dat het middel - dat vooral bekend is als middel om malaria en auto-immuunziektes te behandelen - niet gunstig is voor mensen die met Covid-19 zijn opgenomen in het ziekenhuis, en dat het zelfs dodelijk kan zijn.



Het artikel is gebaseerd op de gegevens van 96.000 patiënten die tussen december en april in 671 ziekenhuizen waren opgenomen. De studie vergelijkt hoe patiënten eraan toe zijn die hydroxychloroquine toegediend kregen, en zij die het niet kregen.

Methodologie

Meteen na de publicatie drukten verschillende wetenschappers hun twijfels uit, ook wetenschappers die al langer vragen hadden bij het nut van een behandeling met hydroxychloroquine. In een open brief, die op 28 mei gepubliceerd werd, zeggen tientallen wetenschappers uit de hele wereld dat een nauwkeurig onderzoek "zowel ongerustheid over de methodologie als over de integriteit van de gegevens" oplevert.

Er kwam ook hevige kritiek vanuit het kamp dat wel voorstander is van het controversiële geneesmiddel, onder meer van de bekende Franse wetenschapper Didier Raoult. Het onderzoek gebeurde volgens hem door "lamzakken", zei hij in een video die dinsdag online geplaatst werd.

