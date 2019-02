Marsverkenner vernoemd naar DNA-pionier Rosalind Franklin AW

07 februari 2019

15u28

Bron: ESA, BBC News 0 Wetenschap In 2021 sturen de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) en het Russische Roscosmos samen een verkenner naar Mars, en die kreeg alvast een naam. De ExoMars rover wordt vernoemd naar Rosalind Franklin, de Britse wetenschapster die in de jaren 50 pionier was in belangrijke ontdekkingen over DNA.

Een panel van deskundigen koos uiteindelijk de naam ‘Rosalind Franklin’ uit meer dan 36.000 inzendingen. Die suggesties waren afkomstig van de lidstaten van de ESA (Europese ruimtevaartorganisatie), en werden ingediend na een oproep van het UK Space Agency.



Wetenschap zit in ons DNA

De deskundigen kozen niet zomaar de naam van de Britse chemicus, de verkenner gaat immers op zoek naar de bouwstenen van leven op de rode planeet. “Deze naam herinnert ons eraan dat het in ons DNA zit om te verkennen en te ontdekken”, aldus ESA-directeur-generaal Jan Woerner. “Zij hielp ons om het leven op aarde beter te begrijpen. Haar naamgenoot zal hetzelfde doen op Mars”, zei de Britse minister van wetenschap nog.

Zo krijgt de vrouw die de dubbele helixstructuur van DNA ontdekte, na haar dood alsnog de kans om een symbolische voetafdruk op Mars achterlaten.

Geautomatiseerd labo

Het is de bedoeling dat de ‘Rosalind Franklin’ in 2021 wordt gelanceerd. Eenmaal geland op Mars, zal de ExoMars rover er op zoek gaan naar sporen van leven. De ExoMars rover is overigens de eerste robot die kan rondrijden én boren. Op zoek naar tekenen van leven zal het wagentje wel tot twee meter diep boren om monsters te verzamelen. “Deze rover, uitgerust met tal van futuristische instrumenten, zal de planeet verkennen met een volwaardig geautomatiseerd laboratorium”, aldus ESA-astronaut Tim Peake.

Galileo, Newton en Einstein

Europa noemt zijn missies vaak naar grote Europese denkers, zoals Huygens, Galileo, Newton, Cassini, Jules Verne en Albert Einstein.

