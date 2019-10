Marsrover Curiosity deelt nieuwe selfie van zijn bijzonder experiment AW

28 oktober 2019

15u53

Bron: NASA 0 Wetenschap De Marsrover Curiosity heeft nog eens van zich laten horen. En dat deed hij (naar goede gewoonte) aan de hand van een leuke selfie. Om het adembenemende beeld samen te stellen, waren maar liefst 57 foto’s nodig.

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA heeft nogmaals een selfie gedeeld van de Marsrover Curiosity, het onbemande voertuig dat de rode planeet aan het onderzoeken is. In werkelijkheid maakte de kleine robot maar liefst 57 verschillende foto’s waaruit de selfie vervolgens werd samengesteld.

De robot – die overigens zo’n 1,8 miljard euro waard is – draagt een kleine camera op zijn arm waarmee hij de talrijke foto’s maakte. Verder draagt hij een boor en een klein laboratorium met zich mee. Met zijn boor verpulvert de robot het gesteente op Mars waarna hij enkele staaltjes in bekertjes plaatst. Die bekertjes bewaart de Marsrover in zijn ‘buik’ of laboratorium. Zo draagt hij maar liefst 74 staaltjes met zich mee.

Bijzonder experiment

Maar de laatste (negen) stalen die de Marsrover nam, zijn extra bijzonder. De gaatjes die hij boorde werden Glen Etive 1 en 2 gedoopt, naar de regio waar de robot zijn experiment uitvoerde. Om het bijzonder moment vast te leggen, werd er een selfie gemaakt.

Op de voorgrond, links van de robot zijn de twee kleine gaten te zien: Glen Etive 1 en 2. Bovendien is op de foto ook te zien vanwaar de robot komt. Ongeveer 300 meter achter de Marsrover ligt Vera Rubin Ridge, waar hij bijna een jaar geleden vertrok. Nog wat verder ligt de Gale Crater, de plek waar het avontuur voor de Marsrover in 2012 begon.

(Lees verder onder de foto)

Buitenaards leven?

Het experiment kan belangrijke informatie opleveren over de vraag of er miljarden jaren geleden leven bestond op de rode planeet.