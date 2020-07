Marsrobot Perseverance succesvol gelanceerd en begonnen “aan zijn reis van 480 miljoen kilometer” SPS AW

30 juli 2020

13u20

Bron: ANP, NASA 4 Wetenschap De Verenigde Staten hebben vandaag voor de vijfde keer een onbemande verkenner naar de planeet Mars gestuurd. De Perseverance (Volharding) werd om 13.50 uur Belgische tijd gelanceerd vanaf ruimtebasis Cape Canaveral in Florida. In februari 2021 moet hij aankomen op zijn bestemming, de Mars-krater Jezero. Miljarden jaren geleden was dat vermoedelijk een meer. Het is de eerste stap in een uniek en ambitieus project.

De Perseverance moet onder meer stenen en grond onderzoeken. De samenstelling kan duidelijk maken of op Mars ooit leven mogelijk is geweest. De verkenner heeft meer dan twintig camera’s en een boor voor dat onderzoek. Het apparaat moet tientallen bodemmonsters verzamelen in buisjes. Die worden achtergelaten op het oppervlak. Bovendien draagt de robot een stukje meteoriet met zich mee dat 1.000 jaar geleden op de Aarde terechtkwam. Naar schatting zou het bijna 600.000 jaar geleden zijn afgebroken van de rode planeet.

In 2028 moet een Europese verkenner aankomen op Mars om de buisjes van de Perseverance te verzamelen. Die verkenner stijgt vervolgens op en komt in een baan rond Mars. In 2031 moet een ander Europees vaartuig met de monsters terugvliegen naar de aarde. Wetenschappers kunnen dan in laboratoria verder onderzoek doen. Het is nog niet eerder gelukt om materiaal van een andere planeet op te halen, en het wordt ook de eerste lancering op een andere planeet.

Helikopter

Een andere primeur is de bagage van de Perseverance. In het laadruim zit namelijk de eerste ruimtehelikopter opgeborgen. De Ingenuity, een machine die 1 meter hoog is en 2 kilo weegt, moet ongeveer vijf keer rondvliegen op Mars, telkens enkele honderden meters verder. Als de technologie werkt, kunnen helikopters helpen om een buitenaardse bestemming veel sneller te verkennen.

De missie heeft ook een Belgisch tintje. Vinciane Debaillie, een wetenschapster van de ULB, is een van de vijf vorsers die het Europese Ruimtevaartbureau ESA heeft aangesteld om mee te werken aan de 2,7 miljard dollar (2,3 miljard euro) kostende Marsmissie van de NASA. Haar werk bestaat onder andere uit de besturing van de robot.

Eerder deze maand vertrokken een Chinees karretje en een satelliet uit de Verenigde Arabische Emiraten richting Mars. In 2022 moet een Europees-Amerikaans laboratorium, de Rosalind Franklin, naar Mars gaan.