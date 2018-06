Marsjeep Curiosity vindt organisch materiaal op Rode Planeet dat kan wijzen op buitenaards leven jv

20u08 5 Wetenschap Marsrover Curiosity heeft organische moleculen in drie miljard jaar oude afzettingsgesteenten op de Rode Planeet en variërende hoeveelheden methaan in de Martiaanse atmosfeer gevonden. Dat heeft NASA meegedeeld. De vondst van organisch materiaal kan erop wijzen dat er leven op Mars is geweest, maar een bewijs daarvoor is het niet. Het methaangas kan dan weer eventueel wijzen op leven dat er nu nog zou zijn.

Marsverkenner Curiosity speurt al bijna zes jaar de Rode Planeet af, op zoek naar wetenschappelijke informatie over Mars. Het ultieme resultaat zou zijn dat het bestaan van aliens zou bewezen worden, aan de hand van onder meer de analyse van bodemstalen.

Nu is er alvast in een meerbedding organisch materiaal gevonden dat eventueel op het bestaan van buitenaards leven op Mars zou kunnen wijzen. Ooit, in het verleden. Daarnaast blijken de hoeveelheden methaan in de atmosfeer per seizoen te verschillen. Dit gas is op aarde een afvalstof geproduceerd door levende organismen. De wetenschappers van NASA vinden het nog te vroeg om te besluiten dat dat ook het geval zou zijn op Mars. In dat geval zou er nu nog altijd leven op de Rode Planeet kunnen zijn. De bevindingen worden morgen in het vakblad Science gepubliceerd.

Vandaag is de Marsbodem onbewoonbaar, maar toen de planeet nog warmer en natter was, bevond zich in de Galekrater, waar de Curiosity zijn boringen doet, een groot meer. Uit gegevens van Curiosity blijkt dat miljarden jaren geleden dat meer in de Galekrater alle ingrediënten bevatte die nodig waren voor het leven, inclusief chemische bouwstenen en energiebronnen. Zo vond de Marsjeep in de afzettingsgesteenten van zo'n 3 miljard jaar oud op amper 5 cm diepte drie verschillende soorten organische moleculen.

Organische moleculen bevatten koolstof en waterstof en kunnen ook zuurstof, stikstof en andere elementen bevatten. Hoewel ze vaak geassocieerd worden met het leven, kunnen ze ook worden aangemaakt door niet-biologische processen en zijn ze dus niet noodzakelijk indicatoren van leven. "Curiosity heeft de bron van de organische moleculen niet bepaald", verduidelijkt Jen Eigenbrode van NASA. Ook voor het seizoensgebonden methaan bestaan overigens niet-biologische verklaringen.

Nog altijd geen ultiem bewijs van leven op Mars dus, maar volgens NASA zijn de bevindingen zeker een goed teken voor toekomstige missies om op de oppervlakte en wat dieper dan nu te zoeken naar sporen van leven op de Rode Planeet.