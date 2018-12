Mars heeft wél witte Kerst: adembenemende foto's tonen enorme waterijslaag in Korolev-krater JV

21 december 2018

12u10

Bron: Science Alert 5 Wetenschap De Korolev-krater op Mars is 82 km breed en over een diameter van zo’n 60 km ligt er een dikke waterijslaag van een geschatte 2 km in. Goed voor een volume van maar liefst 2.200 km³. Fantastische foto’s van ruimtevaartorganisatie ESA tonen de indrukwekkende ijskrater. Bij ons is een witte Kerst niet voor dit jaar, maar op de rode planeet is daar dus wél sprake van.

De ruimtemissie Mars Express heeft spectaculaire beelden opgeleverd van de krater op Mars. Het Europees Ruimte Agentschap (ESA) gaf de beelden gisteren vrij. “Dit beeld lijkt een grote vlakte ongerepte sneeuw af te beelden – een droom voor elke liefhebber van de eindejaarsperiode”, klinkt het in de bijgevoegde mededeling van de ESA. In werkelijkheid gaat het om een gigantische krater op Mars, gevuld met ijs, niet met sneeuw.

De beelden van de Korolev-krater zijn gemaakt door de ruimtesonde Mars Express Orbiter. Die bevindt zich sinds Kerstmis 2003 in een baan rond de rode planeet. De ESA noemt deze beelden dan ook “een fantastische viering van die belangrijke mijlpaal” van vijftien jaar geleden. Eigenlijk gaat het om vijf foto’s die samen werden gevoegd tot één beeld, verduidelijkt de organisatie nog.



De krater is maar liefst 82 kilometer breed en het diepste punt zou zo’n 2 kilometer moeten zijn. Volgens de ESA gat het om een “uitzonderlijk goed bewaarde Marskrater”. De ruimteorganisatie legt ook uit dat de krater gevuld is met ijs door een zogenaamde ‘koudeval’. De lucht die over de krater waait, wordt door het ijs naar beneden getrokken en daalt in temperatuur. Daardoor vormt er zich een permanente koude luchtlaag boven het ijs dat zo nooit kon smelten. Ook niet in de zomer - Mars kent net als de Aarde seizoenen - omdat lucht een slechte warmtegeleider is en als een soort van beschermend schild werkt.