Man stierf zo’n 2.600 jaar geleden, maar zijn hersenen ‘overleefden’: hoe kan dat? AW

09 januari 2020

12u27

Bron: Science Magazine 0 Wetenschap Zo’n 2.600 jaar geleden werd een volwassen man onthoofd in York, in het Verenigd Koninkrijk. Niets noemenswaardig. Totdat zijn schedel in 2008 werd teruggevonden, met daarin zijn uitzonderlijk goed bewaarde hersenen. Waarom de man gestorven was, interesseerde de wetenschappers bitter weinig. Wat ze wél wilden weten: hoe wist zijn hersenweefsel het zolang te overleven?

Zo snel als het hersenweefsel in je lichaam zich kan vernieuwen – op amper een maand tijd heb je als het ware een nieuw brein – zo snel breekt het ook af na de dood. Hersenweefsel is immers rijk aan enzymen of eiwitten die ervoor zorgen dat de hersenscellen snel worden afgebroken.

Toch bleven deze hersenen bijna drie millennia lang bijzonder goed bewaard, zelfs met de kenmerkende plooien en groeven. Het mag niet verbazen dat de onderzoekers geprikkeld werden door dat gegeven. Dus gingen ze op onderzoek uit. De resultaten werden gepubliceerd in het vaktijdschrift Journal of the Royal Society Interface.



Met behulp van moleculaire technieken, waarbij de processen in cellen op het kleinste functionele niveau bestudeerd kunnen worden, kwamen biologen erachter dat het soort eiwitten in de oude hersenen verschilden van hedendaagse exemplaren. Zo gedroegen ze zich een pak stabieler, wat enigszins geholpen kan hebben bij de bewaring. Dat kan echter niet de enige verklaring zijn.

Ouderdomsverschijnselen of ritueel?

De eiwitten waren verder nog samengeklonterd, iets wat zeer typisch is voor bepaalde hersenziekten waaronder de ziekte van Alzheimer.

Eerder dan ouderdomsverschijnselen, zouden de samengeklonterde eiwitten in dit geval te verklaren zijn door het begrafenisritueel. Zo werden er in het verleden al goed geconserveerde skeletten en hersenen teruggevonden. Dat was bijvoorbeeld te danken aan het gebruik van lijkenwas en/of het koken van de hersenen.

Om te ontdekken aan welk begrafenisritueel deze hersenpan precies werd onderworpen, dienen de onderzoekers zich nog wel te verdiepen in het leven alsook de doodsoorzaak van de nog onbekende man.