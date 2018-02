Magnetische polen kunnen switchen en tot chaos leiden: "Zelfs doorspoelen wc wordt dan onmogelijk" Joeri Vlemings

01 februari 2018

13u56

Bron: National Geographic, Undark 12 Wetenschap Dat de magnetische polen op aarde van positie zouden wisselen, lijkt op zich straf. Toch gebeurde dat al vaker en zál het ook blijven gebeuren. Er zijn aanwijzingen dat we nu weer in zo'n lange overgangsperiode zitten. Op zich geen ramp - sorry, aanhangers van doemscenario's - maar toch kan zo'n switch mogelijk chaotische gevolgen hebben, als licht, gsm's en computers zouden uitvallen.

De omkering van het aardmagnetisch veld betekent op dit moment dat de naald van een kompas niet langer naar het noorden zou wijzen maar naar het zuiden. Niet ongewoon: pas sinds zo'n 780.000 jaar bevindt de magnetische zuidpool zich op de geografische noordpool, wat dus daarvóór niet het geval was.

Zo'n switch gebeurt heel langzaam en kan zelfs duizenden jaren duren. Volgens experts zitten we er mogelijk op dit moment in. Dat zien ze onder meer aan het aardmagnetisch veld dat de laatste 200 jaar met 15 procent afgezwakt is. Een wetenschappelijk rapport op de site Undark waarschuwt ervoor dat de bescherming die het aardmagnetisch veld normaal biedt tegen allerhande schadelijke zonne- en kosmische straling, door die verzwakking vermindert en dat zo meer van die "onzichtbare krachten die levende wezens schade kunnen toebrengen of doden" onze aarde kunnen bereiken.

Satellietsystemen die de elektrische en elektronische netwerken op de aarde regelen kunnen verstoord geraken en zo licht, computers en gsm's doen uitgaan. Zelfs het doorspelen van de wc wordt dan problematisch, beweert het verslag, dat Daniel Baker aanhaalt, directeur van het Laboratory for Atmospheric and Space Physics aan de University of Colorado. Hij vreest ook dat "delen van de planeet onbewoonbaar worden tijdens de omwisseling".

Doorheen de geschiedenis van onze planeet keerden de magnetische polen elke 200.000 à 300.000 jaar om. Omdat de laatste magnetische ompoling dateert van 780.000 jaar geleden, zijn we al even 'overtijd'. Soms mislukt zo'n poging tot poolshift overigens. Die laatste keer was 40.000 jaar geleden.

De magnetische ompoling is een van die klassieke fenomenen die in bepaalde middens aangezien worden als het inluiden van het einde der tijden. Maar daar zijn helemaal geen wetenschappelijke aanwijzingen, laat staan bewijzen, voor. Het enige dat vaststaat, is dat na de omkering je kompas het noorden op Antarctica zal situeren en het zuiden ergens in de buurt van Canada. En ook dat vogels, zalmen en zeeschildpadden, die gebruik maken van het magnetisch veld om zich te oriënteren, zich zullen moeten aanpassen.

Een van de beste redenen om aan te nemen dat het magnetisch veld, dat dus wel kan verzwakken, niet helemáál zal verdwijnen, komt van de NASA: omdat het in het verleden ook nog nooit gebeurd is.