Magnetisch noorden blijft opschuiven naar Siberië: wat als de twee polen van plaats wisselen? Joeri Vlemings

17 december 2019

12u53

Bron: Live Science, Financial Times, Newsweek 558 Wetenschap De magnetische noordpool op aarde schuift de laatste jaren sneller op dan de voorbije vier eeuwen en is in september de nulmeridiaan gepasseerd. Het is nog niet duidelijk of de magnetische noord- en zuidpool ook effectief van plaats zullen wisselen, zoals dat sowieso ooit weer zal gebeuren. Moderne navigatiesystemen zullen alleszins opnieuw moeten worden gekalibreerd.

De magnetische noordpool is formeel ontdekt in 1831. Sindsdien heeft hij ongeveer 2.250 km afgelegd. De voorbije twee decennia verplaatst hij zich van het Canadese noordpoolgebied oostwaarts, richting Siberië, met een gemiddelde snelheid van 55 km per jaar. Dat is veel sneller dan het gemiddelde van 14,5 km per jaar voorheen. De recentste wetenschappelijke modellen voorspellen dat dit proces nog enige tijd zal aanhouden, zij het aan een lager tempo van 40 km per jaar.

De verschuiving is van belang voor de accuraatheid van gps - ook kaarten en allerlei kompasafhankelijke apps op onze smartphone - en andere navigatiesystemen. Legers verlaten zich erop voor hun onderzeeërs, vliegtuigen en parachutisten. In de praktijk kunnen vliegtuigen en schepen er hinder van ondervinden. Zo moest de luchthaven van Fairbanks in Alaska in 2009 een startbaan van naam veranderen omdat die gebaseerd was op het veranderende magnetische noorden, waarop een kompas zich oriënteert. In 2033 zullen ze waarschijnlijk opnieuw de naam moeten wijzigen. Hoe dichter bij de noordpool, hoe voelbaarder de effecten van de verschuiving van het magnetisch veld.

Dieren

Ook vogels, zalmen en zeeschildpadden, die gebruik maken van het magnetisch veld om zich te oriënteren, zich zullen moeten aanpassen als de magnetische noord- en zuidpool van plaats wisselen.

Stel dat er - zoals in het verleden al vaker gebeurde zonder noemenswaardige biologische gevolgen, én wat sowieso opnieuw zal gebeuren - een ompoling plaatsvindt, dan wijst een kompasnaald niet langer naar het geografische noorden maar naar het zuiden. De laatste keer dat er een gedeeltelijke switch van de magnetische polen voorviel, was 22.000 jaar geleden. Voor een volledige ompoling moeten we al 780.000 jaar terug in de tijd. Mogelijk zit de aarde opnieuw in een periode van omschakeling. Een aanwijzing daarvoor is de huidige verzwakking van het aardmagnetische veld.

Kompas wijst ware noorden aan

Een kompas in Greenwich, de Londense wijk waar de nulmeridiaan doorloopt, duidde in september voor het eerst in 360 jaar (sinds 1660) het “ware noorden” aan, dat bepaald wordt door de aardas. Met andere woorden: het magnetische en het geografische noorden vielen samen.

De nulmeridiaan werd in 1884 voorgesteld als het officiële ijkpunt van nul graden, nul minuten en nul seconden. De geografische noordpool van de aarde ligt in de Noordelijke IJszee, de geografische zuidepool op het continent Antarctica. De voorbije vier eeuwen wees een kompas in Londen westwaarts ten opzichte van het ware noorden. Verwacht wordt dat tegen 2040 alle kompassen oostwaarts van het geografische noorden zullen wijzen.

Dat het magnetische noorden op drift is, komt door een verzwakking in het magnetische veld. Waarom dat zo is, weten onderzoekers niet. Om de vijf jaar lossen zij een nieuwe versie van het World Magnetic Model, vandaar de recente update voor 2020. Door de versnelde verschuiving van het magnetische noorden kwam er uitzonderlijk ook al in februari een tijdelijke update.