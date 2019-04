Maanlanding van Israëlische sonde mislukt KV ADN

11 april 2019

12u28

Bron: Belga, ANP, VTM Nieuws 1 Wetenschap Israël wou als vierde land ooit voet op de maan zetten, maar de eerste poging om verkenner ‘Beresheet’ op het oppervlak van de maan te laten landen, is mislukt.

Israël was er klaar voor om na de Sovjet-Unie (1959), de VS (1964) en China (2013) op de maan te landen. Dat is niet gelukt. Tegelijkertijd is het ook een falen van de allereerste private maansonde. Het ruimtevaartuig ‘Beresheet’ - ongeveer zo groot als een wasmachine en zo’n 585 kilo zwaar - kreeg tijdens de afdaling naar het maanoppervlak te maken met technische problemen.

De lancering van de verkenner vond eind februari plaats vanaf de bekende lanceerbasis Cape Canaveral. Het tuig werd vervoerd in een raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk. Het vloog in steeds wijdere kringen rondom onze planeet om op 4 april in een baan rond onze natuurlijke satelliet te komen. De sonde moest vandaag om 21.25 uur Belgische tijd neerstrijken in de Mare Serinitatis, een uitgestrekte lavavlakte aan “onze” kant van de maan, op enkele honderden kilometers van de plaats waar de astronauten van Apollo 15 zijn geland.

Maar in de laatste fase van de afdaling ging het mis. De belangrijkste motor viel uit en het contact werd verbroken. Het toestel is daarna vermoedelijk gecrasht.

Trots

Toch was men in het vluchtleidingscentrum tevreden over het resultaat. “Wij zijn grenzeloos trots”, zei premier Benjamin Netanyahu kort voor de mislukte landingspoging tegen de vluchtleiding. Israël is nu immers wel het zevende land dat erin is geslaagd een ruimtesonde in een baan om de maan te brengen en daar een kleine week lang belangrijke testmanoeuvres uit te voeren. Netanyahu hoopt dat er binnen twee of drie jaar een nieuwe succesvolle poging kan worden gedaan.

Tijdscapsule

De landing zelf was de belangrijkste doelstelling van de onbemande Beresheet (‘In den beginne’, naar het bijbelboek Genesis), al voerde het ook een instrument mee om het magnetisch veld te meten en een Amerikaans experiment om lasers voor ruimtenavigatie te gebruiken.

Het had ook een tijdscapsule mee met onder andere de Israëlische vlag en het volkslied, de Thora en het verhaal van een overlever van de holocaust. Na enkele dagen op het oppervlak van de maan zou de maansonde de geest geven.

“Goedkoop”

De sonde was ontwikkeld door de Israëlische ruimtevaartorganisatie SpaceIL. Het totale prijsplaatje van het ruimtetuig bedroeg zo’n 84 miljoen euro, de totale kosten van de expeditie een slordige honderd miljoen. Dat alles werd vooral betaald door de miljardair Morris Kahn (goed voor 27 miljoen dollar) en het bedrijfsleven.

Ondanks het grote bedrag zou het toch de goedkoopste maanlanding ooit zijn geworden. Ter vergelijking: de kosten van het bemande Apollo-project, waarmee de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in 1968 als eerste een maanlanding met mensen realiseerde, liep op tot meer dan 22 miljard euro. Gecorrigeerd voor inflatie zou dat vandaag 105 miljard zijn.