Maan kleurt felrood vanochtend: bloedmaan, supermaan én totale maansverduistering AW

20 januari 2019

06u00 0 Wetenschap Kijk nog snel even naar buiten! Want na meer dan twee jaar wachten is er vanochtend niet alleen een indrukwekkende en totale maansverduistering te zien, maar ook een bloedmaan én supermaan. Bij een maansverduistering staan de zon, de aarde en de maan op een lijn waardoor de aarde haar schaduw over de maan werpt en die rood kleurt.

Een groot deel van de Europeanen, Amerikanen en Afrikanen kunnen morgenochtend genieten van een totale maansverduistering. Ook in België is de volledige maansverduistering zichtbaar.



Om 3.36 uur raakt de maan de bijschaduw van de aarde waardoor er al sprake is van een gedeeltelijke eclips. Een uurtje later schuift de maan verder in de kernschaduw van de aarde waardoor de maan stilaan roder kleurt.

Om 6.12 uur naar boven kijken, zal wellicht het mooiste resultaat opleveren. Dan kan de volledig verduisterde maan verschillende tinten rood vertonen, afhankelijk van de samenstelling van de atmosfeer. Het zonlicht dat op dat moment door de atmosfeer van de aarde doordringt, kleurt immers rood.

De totale eclipsfase eindigt om 6.43 uur, en om 8.48 uur is de maansverduistering volledig voorbij. De maan zal dan net zijn ondergegaan. Wie deze maansverduistering mist, moet trouwens wachten tot 16 mei 2022. Dan vindt er nogmaals een eclips plaats omstreeks 5.50 uur.

Totale maansverduistering en supermaan

Er kan slechts sprake zijn van een volledige maansverduistering als er ook een volle maan is. Daarbij moet de kernschaduwkegel van de aarde de maan volledig bedekken. Overal ter wereld waar de maan op dat moment zichtbaar is, is er een totale eclips te zien. Omdat de maan morgen tamelijk dicht bij de aarde staat, is er trouwens ook sprake van een zogenaamde supermaan.

In de volksmond wordt zo’n totale eclips ook wel eens bloedmaan genoemd, omdat de maan dan eventjes rood kan kleuren. Afhankelijk van de samenstelling van de atmosfeer kan de kleur variëren van roestrood tot zeer helderrood. Hoe roder de maan kleurt, hoe meer stof er in de lucht hangt.

Waarnemen

Je mag gewoon met het blote oog naar die (helder)rode maan kijken. In tegenstelling tot de zonsverduistering is het veilig om zonder gespecialiseerde apparatuur naar de hemel te kijken. Het is vooral belangrijk dat je jezelf op een tamelijk donkere plaats bevindt: hoe donkerder, hoe indrukwekkender het resultaat. Een verrekijker kan ook altijd van pas komen.

