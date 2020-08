LIVE. SpaceX lanceert opnieuw 58 Starlink-satellieten TTR

18 augustus 2020

16u19

Bron: Space.com 22 Wetenschap Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceert om 16.30 uur Belgische tijd opnieuw 58 nieuwe satellieten voor Starlink, een netwerk in opbouw voor het aanbieden van internettoegang. De lancering kunt u hier live volgen.



Een Falcon-9 draagraket van Space X stuurt vandaag vanaf het Space Launch Complex in Florida 58 nieuwe StarLink-satellieten de ruimte in. Dat maakte het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf zelf bekend op sociale media. SpaceX werkt mee aan de uitbouw van Starlink, een breedbandnetwerk voor internet.

Eerder deze maand, op 7 augustus, lanceerde een Falcon-9 draagraket al 57 satellieten. De lancering werd herhaaldelijk uitgesteld wegens technische en meteorologische redenen. Ruim anderhalf uur na de lancering kwamen de 57 satellieten, die elk 260 kilo wegen, tegelijk vrij.

Er zweven nu al meer dan 500 Starlink-satellieten in een lage baan rond de aarde. Het uiteindelijke doel is om in de loop van dit jaar nog zowat duizend stuks lanceren, en in de komende jaren nog duizenden.

Niet iedereen juicht bij het Starlink-initiatief en soortgelijken van de concurrentie. Astronomen op de grond vrezen hinder voor hun waarnemingen. Terwijl de afvalberg in de ruimte groeit, stijgt ook het gevaar voor botsingen van afgedankte satellieten met nog operationele kunstmanen.