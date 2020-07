LIVE. Solar Orbiter geeft eerste beelden vrij: nooit eerder werd de zon van zo dichtbij gefotografeerd Redactie

16 juli 2020

Het Europese ruimtevaartagentschap ESA geeft vanmiddag de eerste beelden vrij die de Solar Orbiter van onze zon heeft gemaakt. De Solar Orbiter werd in februari gelanceerd om nieuwe informatie over de zon te vergaren, onder meer door beelden te maken van de noord- en zuidpool van die ster. Vermoed wordt dat die polen een rol spelen in het ontstaan van zonnevlammen, die de elektronica hier op Aarde kunnen verstoren. Het gaat om een gezamenlijk project van de NASA en het Europese ruimtevaartagentschap ESA, waarbij ook een prominente rol is weggelegd voor de Koninklijke Sterrenwacht van België.