Lightsail 2 in de ruimte: ruimtevaartuig draait op zonlicht rond de aarde

25 juni 2019

Bron: ANP 1 Wetenschap Een experimenteel ruimtevaartuig is vandaag begonnen aan zijn missie. Een zonnezeil, LightSail 2 genaamd, werd gelanceerd vanaf de Amerikaanse ruimtebasis Cape Canaveral. Hij moet niet door brandstof, maar door deeltjes van de zon worden aangedreven.

Bij de lancering was het zeil nog ingeklapt en zo groot als een brood. Een raket bracht hem naar 720 kilometer hoogte. Over ruim een week, als alle systemen goed werken, moet het zeil opengaan. Het wordt dan 5,6 bij 5,6 meter groot, te vergelijken met een boksring. Hij zal een jaar lang op een hoogte van 720 kilometer rond de aarde draaien om de techniek te testen. Vanaf de grond is hij soms te zien, maar hij komt niet noordelijker dan Portugal, Spanje, Italië en Corsica.

De zon slingert constant lichtdeeltjes het heelal in. Fotonen, heten die. Die botsen tegen het zeil van de LightSail 2. Dat is een minieme kracht, maar hij is onophoudelijk en er is weinig wrijving, dus het zou genoeg moeten zijn om vooruit te komen. Om te sturen, kan hij overstag gaan. Als een sonde nauwelijks brandstof mee hoeft te nemen, wordt een missie spotgoedkoop. Op den duur kan een zeil misschien naar andere sterren varen.

Our first look at #LightSail2 installed on #SpaceX's Falcon Heavy rocket: https://t.co/9npFDitKSp pic.twitter.com/6OuG875dzK Planetary Society(@ exploreplanets) link