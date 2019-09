Levende stroomkabels kunnen elektriciteit opwekken en geleiden AW

11 september 2019

14u06

Bron: Belga, UAntwerpen 2 Wetenschap Een team wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt heeft bewijs gevonden dat (levende) bacteriën op de zeebodem elektriciteit opwekken en geleiden. De ontdekking van zulke geleidende vezels openen de deur naar tal van nieuwe revolutionaire materialen en technologieën. Dat schrijven ze in hun publicatie in het vaktijdschrift Een team wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt heeft bewijs gevonden dat (levende) bacteriën op de zeebodem elektriciteit opwekken en geleiden. De ontdekking van zulke geleidende vezels openen de deur naar tal van nieuwe revolutionaire materialen en technologieën. Dat schrijven ze in hun publicatie in het vaktijdschrift Nature

Toen Thomas Edison de allereerste elektrische gloeilamp op 21 oktober 1879 liet branden, ging er een nieuwe wereld open. Dat verwezenlijkte de uitvinder met behulp van koolstofvezel. Nu, 140 jaar later, hebben wetenschappers ongeveer hetzelfde voor elkaar gekregen met levende stroomkabels.

Onderzoek toonde aan dat er elektrische stromen door de zeebodem lopen. Die elektrische stromen zouden door kabelbacteriën opgewekt en geleid worden. Kabelbacteriën zijn micro-organismen die bestaan uit duizenden cellen op een rij, samen ruim een centimeter lang. “Deze meercellige (kabel)bacteriën werden pas enkele jaren geleden ontdekt, en we wisten al dat ze iets bijzonders deden”, zegt onderzoeksleider Filip Meysman van de UAntwerpen.

Energie uit de zeebodem

Het team van onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Hasselt levert nu het bewijs dat de bacteriën wel degelijk geleidend zijn. De onderzoekers ontwikkelden een procedure om een ‘bacteriedraad’ aan te sluiten op minuscule elektroden. Ze stelden vast dat er een sterke stroom door de dunne kabelbacterie liep. “Hun ‘elektrisch metabolisme’ geeft hen een groot voordeel, aangezien ze in staat zijn om energie te halen uit diepere lagen van de zeebodem.”

Een netwerk van vezels in de bacterie is verantwoordelijk voor de sterke stroomgeleiding. De elektrische metingen toonden aan dat de vezels een extreem hoge elektrische stroom aankunnen, die goed te vergelijken is met de stroomdichtheid in de koperdraden van onze huishoudtoestellen.

”We stonden er echt van te kijken toen deze hoge waarden voor het eerst op het scherm van onze meetapparatuur verschenen”, aldus Meysman. “Biologische evolutie heeft op de een of andere manier een structuur met buitengewone elektrische eigenschappen doen ontstaan.”

E-waste

De ontdekking is opvallend omdat alle bekende biologische materialen zeer slecht geleidend zijn. De geleidende vezels zouden dan ook een grote sprong voorwaarts kunnen betekenen in de materiaalwetenschap en de elektronica. De onderzoekers denken daarbij onder meer aan biologisch afbreekbare componenten in elektronica om het probleem van e-waste (elektronisch afval) aan te pakken. “Een andere mogelijke toepassing is in de gezondheidszorg, waar implanteerbare diagnostische en therapeutische apparaten gedurende een bepaalde periode hun werk zouden kunnen doen, om vervolgens langzaam in het lichaam te verdwijnen”, zegt Meysman.