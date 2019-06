Leuvense onderzoekers ontdekken potentiële behandeling tegen verkoudheid tvc

11 juni 2019

In het kader van een internationaal onderzoek onder leiding van de Leuvense hoogleraar Johan Neyts (Laboratorium Virologie en Chemotherapie) is een potentiële behandeling ontdekt tegen verkoudheidsvirussen. De resultaten zijn volgens Neyts veelbelovend, maar op een effectief medicijn is het nog even wachten. Hiervoor is immers nog heel wat vervolgonderzoek nodig.

Een echte behandeling tegen een verkoudheid is er nog niet. Mensen met astma of chronisch longlijden zouden als eersten baat hebben bij een krachtig antiviraal geneesmiddel omdat een eenvoudige verkoudheid voor hen ernstige gezondheidsimplicaties kan hebben. Onderzoekers van de KU Leuven hebben in samenwerking met collega's aan de universiteit van Helsinki en het Birla Institute of Technology uit India belangrijke vooruitgang geboekt in de strijd tegen dit type virus.

"Wanneer het virus ons lichaam via de luchtwegen binnenkomt, zal het proberen in de cellen van het neusslijmvlies binnen te dringen en zich daarna vele keren vermenigvuldigen en symptomen veroorzaken. Om de cellen van het slijmvlies binnen te geraken, moet het virus een kleine vormverandering ondergaan", aldus Neyts. De onderzoekers ontdekten nu een potentieel geneesmiddel dat deze cruciale verandering verhindert. Uit onderzoek blijkt dat deze virusremmer perfect past in een tot nog toe onbekende holte die ontdekt werd in de oppervlakte van de virusdeeltjes en die op die manier als het ware 'bevriest'.

Omdat ook een resem andere virussen (de zogenaamde enterovirussen) die nauw verwant zijn met verkoudheidsvirussen een gelijkaardige holte bezitten, zijn ze volgens Johan Neyts eveneens gevoelig aan deze virusremmer. Het gaat om virussen die een brede waaier van aandoeningen veroorzaken zoals hersenvliesontsteking en hersenontsteking. Ook het poliovirus behoort tot deze groep. De ontdekking biedt meer algemeen ook mogelijkheden in de strijd tegen resistentie.