Leuvense onderzoekers helpen bijna 50 jaar oud raadsel van kernfysica oplossen

02 oktober 2018

16u18

Onderzoekers van de KU Leuven hebben geholpen om een bijna vijftig jaar oud raadsel van de kernfysica op te lossen. Een internationaal team van kernfysici heeft de puzzel van atoomkernen van kwik ontrafeld. Dat meldt KU Leuven vandaag.

Als uit de atoomkern van kwik een deeltje wordt weggenomen, wordt die kern soms niet kleiner maar plots veel groter. De kern met de vorm van een voetbal blaast zichzelf op tot een rugbybal. Dat fenomeen werd al in de jaren 70 vastgesteld bij bepaalde varianten van kwik.



Ondanks veel onderzoek bleef het al die tijd een raadsel. Een internationaal onderzoeksteam met onder meer KU Leuven en de Europese Raad voor Kernonderzoek (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) zorgt nu voor een doorbraak in de inzichten.

Nieuwe technologie

"Dat is te danken aan nieuwe technologie", zegt professor Piet Van Duppen van het Instituut voor Kern- en Stralingsfysica, departement Natuurkunde en Sterrenkunde aan de faculteit Wetenschappen van de Leuven. "We hebben bewezen dat de atoomkern van kwik alleen bij drie bepaalde isotopen groter wordt. Alleen in die gevallen blaast de kern zich op tot een rugbybal. De Leuvense techniek van laserspectroscopie en alfaverval hebben we daarvoor gecombineerd met andere technieken."

De Leuvense onderzoekers ontwikkelden samen met Japanse collega's ook een verklaring van het fenomeen met behulp van een supercomputer. De nieuwe technologie biedt volgens Thomas Cocolios, professor aan hetzelfde instituut van de KU Leuven, mogelijkheden voor toepassingen. "De gebruikte techniek kan belangrijk zijn voor de productie van radio-isotopen. Deze deeltjes die radioactieve straling uitzenden, worden volop gebruikt in de medische sector."