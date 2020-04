Leuvense neurobiologen ontdekken hoe brein leert uit negatieve ervaringen AW

29 april 2020

15u39

Bron: Belga 0 Wetenschap Neurobiologen aan de KU Leuven hebben ontdekt dat het eiwit Neuromedina U - een signaalmolecule die zenuwcellen met elkaar doet communiceren - in de hersenen een cruciale rol speelt in het zich herinneren van negatieve ervaringen uit het verleden waardoor men hieruit kan leren voor de toekomst. De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad Nature Communications.

Wie eerder ziek geworden is van een bepaald type voedsel of drank, zal dat bij een nieuwe gelegenheid links laten liggen. Ook een situatie die men in het verleden als ongemakkelijk heeft ervaren, zal men vermijden. Door de cruciale rol aan te tonen van het eiwit Neuromedina U in dit proces, lichten de onderzoekers van de Afdeling Dierenfysiologie en Neurobiologie van de KU Leuven een tipje van de sluier over de moleculaire basis ervan.



Omdat de communicatie tussen hersencellen bij rondwormen verrassend hard lijkt op die van de mens, gebruikten de onderzoekers deze dieren om in dit verband proeven te doen. Ze stelden vast dat als de worm in een zoute omgeving geen voedsel vindt, hij de volgende keer zal wegkruipen van het zout. Door het gen dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van Neuromedine U, uit te schakelen, bleek de worm de eerste ervaring vergeten te zijn en toch weer naar het zout te kruipen.



"Het signaalmolecule Neuromedine U speelt dus een heel specifieke rol in het geheugen en het leerproces, namelijk het oproepen van negatieve herinneringen. Dat doet ons vermoeden dat er nog andere gelijkaardige moleculen zijn, zogenaamde neuropeptiden, die ook dergelijke specifieke functies vervullen", aldus doctoraatsstudent Jan Watteyne, de hoofdauteur van de Leuvense studie.