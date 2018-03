Leiden Elon Musk en co iedereen af met ruimtetoerisme? Om rijker dan ooit te worden met iets heel anders: mijnbouw in de ruimte avh

05 maart 2018

13u17

Bron: Business Insider 2 Wetenschap De rijksten der aarde zijn er al een tijdje mee bezig. Zowel Jeff Bezos als Elon Musk willen in de niet zo heel verre toekomst toeristen naar de ruimte schieten. Maar volgens de Nederlandse marketingexpert Igor Beuker is dat misschien enkel een afleidingsmanoeuvre voor iets heel anders: space mining, een business van meer dan 1.000 miljard.

NASA hoopt tegen 2020 een menselijke kolonie op de maan te vestigen, maar ondernemers als Jeff Bezos en Elon Musk mikken veel verder dan de maan. Musk wil tegen 2037 mensen naar Mars schieten, een visie die hij vorige maand kracht bijzette met zijn Falcon Heavy-raket. Tegelijk lanceerde hij ook nog een Tesla de ruimte in. Dat kan tellen als marketingstunt.

Mensen als Bezos en Musk denken verder dan iedereen. Niets is onmogelijk en ze innoveren op een schaal die voordien nooit gezien was. “Ze omarmen exponentiële groei die ongekend is in de geschiedenis van de mensheid”, schrijft marketingexpert Igor Beukers in Business Insider. “Hun obsessieve innovatiecultuur ontwricht en vermorzelt gevestigde merken.” En de miljardenindustrie van de toekomst zou wel eens mijnbouw buiten onze planeet kunnen zijn.

Space mining

Nu we onze aarde volledig ontgonnen hebben, liggen de meest waardevolle grondstoffen buiten onze planeet. “Wie erin slaagt ook maar een stukje van het oppervlak van asteroïden en kleine planeten te ontginnen, kan al vele miljarden verdienen”, zegt Beukers. “Publiciteit genereren met ruimtetoerisme is de perfecte manier om de aandacht af te leiden van het grote strategische spel: stinkend rijk worden met mijnbouw in de ruimte, voordat nieuwe regelgeving innovatie kan afremmen.”

Dat overheden een spelbreker kunnen zijn, is al gebleken bij verschillende innovaties. Zo ondervindt de cryptomarkt steeds meer last van strengere regelgeving en geldt al in verschillende landen een verbod op de taxiapp Uber. Daarom willen grote ondernemers vroeg met ‘space mining’ beginnen, nog voor overheden de pret kunnen bederven.

Geen regels

Verschillende grote bedrijven werken al aan technologieën om grondstoffen te winnen uit asteroïden. Omdat ruimterecht eigenlijk nog in zijn kinderschoenen staat, liggen daar gigantische kansen voor ondernemers. Er zijn nog geen regels over mijnbouw in de ruimte en asteroïden bevatten de meest waardevolle metalen als goud, platina en rodium: een match made in heaven voor ambitieuze ondernemers.

De jacht op grondstoffen is een rode draad door onze geschiedenis en dat zal niet snel veranderen, enkel het toneel verplaatst zich nu van de aarde naar de ruimte. Het is afwachten wie de race naar ruimtegrondstoffen zal winnen. Bezos? Musk? Of nog iemand anders?