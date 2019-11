Leerden onze voorouders rechtop lopen in Europa? Recente vondst werpt nieuw licht op evolutietheorie Annick Wellens

07 november 2019

12u30

In Duitsland zijn de fossiele resten van een onbekende aapachtige ontdekt. Ze zijn zo'n 11,6 miljoen jaar oud en vertonen eigenaardige kenmerken. Zo lijken de knieën, voeten en heupen gevormd te zijn om rechtop te lopen. Dat werpt nieuw licht op de evolutietheorie en betekent misschien wel dat onze voorouders in Europa, en niet in Afrika, rechtop leerden lopen.

Charles Darwin opperde meer dan 150 jaar geleden dat de mens afstamt van de aap. Maar na al die jaren bleef een belangrijke vraag onbeantwoord: waarom ging de mens plots rechtop lopen? Of beter, hoe evolueerde apen naar mensen? Het is immers ongeloofwaardig dat onze voorouders van de ene op de andere dag rechtop gingen wandelen, wat een unieke eigenschap is onder de levende zoogdieren.

Dat gat in de evolutietheorie maakt deel uit van de zogenaamde ‘missing link’. En al werd er met ideeën in het rond gesmeten, het ontbrak vaak aan hard (fossiel) bewijs.

Zo waren de oudste fossielen van apen die op twee benen liepen tot nog toe zes miljoen jaar oud. Ze werden teruggevonden in Kreta en in Kenia. De nieuw ontdekte primaat – die gedoopt werd tot Danuvius guggenmosi – is met bijna 12 miljoen jaar, enkele miljoenen jaren ouder.

Oudste fossiel skelet

In totaal werden er fossiele resten van minstens vier verschillende individuen gevonden. Het meest complete skelet was afkomstig van een mannetje. Verder werden er nog resten van twee vrouwtjes en jonge Danuvius guggenmosi teruggevonden. Opgeteld gaat het om 21 botten die bijzonder goed bewaard zijn gebleven.

“De bevindingen roepen fundamentele vragen op over ons eerdere begrip van de evolutie van mensapen en de mens”, aldus professor en onderzoeksleider Madelaine Böhme van de University of Tübingen in het vaktijdschrift Nature. “Voor het eerst konden we verschillende belangrijke gewrichten – waaronder de elleboog, heup, knie en enkel – onderzoeken in een enkel fossiel skelet van deze leeftijd.”

Rechtop lopen én slingeren

Uit de analyse van die botten blijkt dat de Danuvius guggenmosi er qua lichaamsverhouding ongeveer uitzag zoals een hedendaagse bonobo. Hij was ongeveer een meter lang. Vrouwtjes wogen tot 18 kilogram terwijl mannetjes 31 kilogram konden wegen. De aapachtigen slingerden aan de takken van bomen, maar konden ook op twee benen lopen. Dat blijkt na het bestuderen van de gewrichten en ledematen. Zo had de aapachtige onder andere een s-vormige wervelkolom die het lichaam rechtop hield, net zoals bij de mens.

De Danuvius guggenmosi combineerde de tweebenigheid van mensen dus met de klimtechnieken van een aap, volgens onderzoeker David Begin. Dat impliceert dat de unieke menselijke eigenschap evolueerde uit aapachtigen die in bomen leefden.

Wandelen doorheen Europa

Verder suggereert de vindplaats - de Zuid-Duitse streek Allgäu in Beieren - dat onze voorouders misschien rechtop leerden lopen in Europa, niet in Afrika. Die conclusie wordt ondersteund door een oudere studie waarbij onderzoekers fossiele resten van de Rudapithecus in Hongarije ontdekten. Het ging daarbij om een aapachtige van 10 miljoen jaar oud waarvan het bekken insinueerde dat hij mogelijk rechtop stond als hij op de grond terecht kwam.