Lava vernielt prachtige natuurgebieden met uitzonderlijk leven op Hawaï (maar wetenschappers maken zich geen zorgen) IVI

20 juni 2018

15u21

Bron: The Guardian 1 Wetenschap De uitbarstingen van vulkaan Kilauea op Hawaï vernielen niet alleen heel wat huizen en wegen, maar ook de natuur krijgt zware klappen. In Puna, het district dat het zwaarst getroffen is door de lava, is een machtig regenwoud veranderd in kaal, vulkanische terrein. Hawaï verliest daarmee een natuurgebied dat de thuis was van inheemse bomen en uitzonderlijke dieren. Ook op andere plekken is heel wat natuurpracht verloren gegaan. Maar wetenschappers maken zich geen zorgen: “Het is een natuurlijk proces”.

Het regenwoud van Puna staat gekend om zijn inheemse bomen - de Ohia - en kleurrijke vogels en insecten. Het woud reikte tot voor de uitbarstingen tot aan de zee en was een van de beste natuurgebieden op het eiland, maar nu is het bos bedekt met zes tot negen meter dikke lava. De lava blijft ook nu nog stromen en heeft ondertussen zelfs aan de rand van het woud een nieuwe landsgrens gevormd. “Vanuit een menselijk standpunt is dit een grote tragedie”, zegt David Damby van de United States Geological Survey (USGS). “Maar het is wat vulkanen doen: nieuw land bouwen en het landschap veranderen. Dat is hoe de aarde werkt.”

150 jaar

Het zal zeker 100 jaar duren vooraleer het regenwoud van Puna terug zal beginnen groeien. “Eerst zal er korstmos komen, dan de inheemse varens en de Ohiabomen die zich hebben aangepast aan de lava”, zegt Patrick Hart, professor Biologie aan de Universiteit van Hawaï. “Binnen 150 jaar zou het kunnen dat het gebied opnieuw begint te lijken op wat het was tot voor de uitbarstingen.” Het is een natuurlijke proces dat al meerdere keer heeft plaatsgevonden op Hawaï, benadrukt Hart.

“Het is een machtig iets om getuige van te zijn”, zegt Ryan Perroy, vulkaankenner en professor aan de Universiteit van Hawaï. “In geologische termen is het geen onverwachte gebeurtenis. Dit is hoe Puna is gebouwd: met vulkanische uitbarstingen.”

Koralen

Ook andere natuurgebieden zijn zwaar getroffen door de lava. Green Lake, een meer dat zich 400 jaar geleden heeft gevormd en een populaire zwemplek is, is door de hitte verdampt. Het onderwaterleven maakte geen schijn van kans. Green Lake was meer dan 60 meter diep, maar in amper twee uur tijd kon de lavastroom het oude meer en het bijhorende leven vernielen.

Enkele dagen later heeft de lava zich een weg gebaand door Kapoho Bay. Honderden huizen zijn daarbij vernield, maar ook de turquoise baai met koralen en de beschermde vloedbekken zijn nu toegedekt door een laag lava.

Vanaf nul

De baai was een goede plek voor wetenschappers om onderzoek te doen. Het leven onder water - van koralen tot vissen - is er uitzonderlijk, maar het grootste deel van het onderwaterleven is nu bedekt onder de kokende massa. “Er was geen enkele plek in Hawaï zoals de baai van Kapoha”, zegt wetenschapper John Burns. Burns heeft tien jaar van zijn leven gespendeerd aan het bestuderen van de koralen in de vloedbekken. “De volledige habitat is nu verdwenen. Pas als de vulkanische deeltjes verdwijnen en de PH-waarde en temperatuur van het water terug normaal worden, kunnen de koralen opnieuw groeien.”

De natuur zal terug vanaf nul moeten beginnen, beseffen de wetenschappers. “Een deel van het gebied heeft zich ook opnieuw hersteld na de uitbarstingen in de jaren ’50 en ’60”, zegt Burns. Vulkaanuitbarstingen maken deel uit van de natuur, zeker op Hawaï. “Ik zie liever een koraalrif afsterven door lava dan door verbleking (een gevolg van de opwarming van de oceanen, nvdr.)", zegt Burns nog. “Het herstel na uitbarstingen is een natuurlijke cyclus.”