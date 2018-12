Lang onderweg naar het werk? Dat maakt je niet per se ongelukkiger kg

13 december 2018

10u30

Bron: Belga 1 Wetenschap Belgen pendelen gemiddeld 220 minuten per week, ofte 22 minuten per woon-werkverplaatsing. Slechts in acht Europese landen (van de 35 onderzochte landen) doen inwoners er langer over om op het werk te geraken. Toch zorgt die relatief lange pendeltijd er volgens onderzoekers van de UAntwerpen niet voor dat we ons veel ongelukkiger voelen. Belgen op een zachte manier proberen te overtuigen om dichter bij het werk te gaan wonen, zou dan ook weinig zin hebben.

UAntwerpen-onderzoekers Ann Verhetsel en Toon Zijlstra gebruikten gegevens van een Europese enquête uit 2015 bij 30.000 werknemers over arbeidsomstandigheden om na te gaan wat de impact van "pendelpijn" op ons geluksgevoel is.



De onderzoekers berekenden eerst de wekelijkse reistijd voor woon-werkverkeer en analyseerden vervolgens uitspraken van de werknemers over hun fysieke gezondheid, vermoeidheid en mentale gesteldheid.

Klein effect

Voor Europa als geheel was er volgens Verhetsel en Zijlstra een licht negatief effect van de wekelijkse pendelreistijd op het welbevinden, maar de invloed van onder meer leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, nachtwerk en overuren bleek veel belangrijker.



In België lijkt de "pendelpijn" mee te vallen: België staat op plaats 16 van de 35, pendelen doet er dus slechts iets meer pijn dan gemiddeld in Europa.

Openbaar vervoer

Verhetsel en Zijlstra concluderen dat een kleine reistijdvermindering, door dichter bij het werk te gaan wonen bijvoorbeeld, een te beperkte impact zou hebben op ons geluksgevoel om mobiliteitscampagnes in die richting echt zinvol te maken.



"Openbaar vervoer uitbreiden, stipter en comfortabeler maken, zal de beleving van de pendelreistijd wel positiever maken", zegt Verhetsel, die ook heil ziet in "hardere maatregelen" zoals rekeningrijden of een betonstop.