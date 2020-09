Lancering van zestig Starlink-satellieten op het nippertje afgebroken SVM

28 september 2020

17u48

Bron: Belga 0 Wetenschap Op Cape Canaveral in Florida (VS) is de lancering van een Falcon-9 draagraket afgebroken op zowat dertig seconden voor de start. Zestig Starlink-satellieten blijven op die manier nog aan de grond. De toestellen dienen voor de uitbouw van het netwerk rond breedbandinternet van SpaceX.

De raket had normaal gezien om 16.22 uur Belgische tijd moeten vertrekken, maar slecht weer strooide ook deze keer roet in het eten.

SpaceX wil in een eerste fase ongeveer 1.500 Starlink-satellieten in de ruimte hebben. Met deze lancering zullen er al meer dan 750 rondom onze planeet wentelen. Elk exemplaar weegt ongeveer 260 kilo.

Een nieuwe lanceerdatum is er nog niet. Twee andere exemplaren krijgen wellicht prioriteit ten behoeve van de nationale veiligheid. Morgen wordt een Delta 4-Heavy gelanceerd met een kunstmaan voor de inlichtingendienst NRO, woensdag volgt een gps-satelliet die in wezen militair van aard is.