Lancering van eerste Marsreis van Emiraten twee dagen uitgesteld door slecht weer TTR

14 juli 2020

09u36

Bron: ANP 0 Wetenschap De eerste Marssonde van de Verenigde Arabische Emiraten wordt niet vandaag, maar op zijn vroegst op donderdag gelanceerd. De satelliet al-Amal (Arabisch voor hoop) zou vanavond Belgische tijd opstijgen vanaf ruimtebasis Tanegashima in Japan, maar het weer daar is te slecht. Daarom hebben de Emiraten en ruimtevaartbedrijf Mitsubishi Heavy Industries besloten de lancering uit te stellen.

De eerstvolgende mogelijkheid is donderdag om 22.43 uur Belgische tijd, meldt het staatspersbureau van de Emiraten, WAM. Begin volgend jaar moet de satelliet in een baan rond Mars komen. Het zou de eerste Arabische missie naar een andere planeet worden.

De al-Amal moet twee jaar lang het weer op Mars in kaart gaan brengen. Ook moet de al-Amal helpen om duidelijk te maken waardoor waterstof en zuurstof verdwijnen uit de dunne dampkring van Mars. Het vliegt de ruimte in, waardoor Mars geen kans meer heeft op leven zoals op aarde. Maar de missie is vooral bedoeld om de Emiraten op de kaart te zetten. Het land ziet wetenschap en technologie als een inkomstenbron voor de toekomst, wanneer olie opraakt.

De Verenigde Arabische Emiraten hebben sinds 2014 een eigen ruimtevaartorganisatie en vorig jaar ging voor het eerst een man uit het land naar de ruimte. Astronaut Hazza al-Mansouri verbleef ongeveer een week in het internationale ruimtestation ISS.

