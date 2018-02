Laboratten ontwikkelen tumoren door gsm-straling kv

02 februari 2018

21u42

Bron: Reuters 3 Wetenschap Mannelijke ratten die werden blootgesteld aan een hoge dosis gsm-straling, ontwikkelden tumoren in de hartstreek. Bij vrouwelijke ratten of muizen werden er geen negatieve gevolgen vastgesteld. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie.

Het stralingsniveau waaraan de proefdieren werden blootgesteld is echter veel groter dan wat zelfs de meest intensieve gsm-gebruikers ervaren. Bovendien kregen de ratten de staling over hun hele lichaam toegediend, zo luidt het in het rapport van het U.S. National Toxicology Program (NTP).

"Deze bevindingen mogen niet meteen geëxtrapoleerd worden naar menselijk gsm-gebruik," zegt John Bucher, wetenschapper bij het NTP. "We merken echter wel op dat de tumoren die we in deze studies zagen vergelijkbaar zijn met de tumoren die in eerdere studies werden vastgesteld bij regelmatige gsm-gebruikers."

Gsm's zenden typisch minder wel minder straling uit dan het maximaal toegelaten niveau, stelt het rapport.

Volgens Amerikaanse gezondheidsinstanties is er momenteel te weinig bewijs om te stellen dat gsm-gebruik gevaarlijk is voor de gezondheid.

"Zelfs met veelvuldig dagelijks gebruik door de overgrote meerderheid van de volwassenen, zien we geen verhoging van gevallen zoals hersentumoren," zegt Jeffrey Shuren, hoofd radiologie van de gezondheidsafdeling van de U.S. Food and Drug Administration. "We zijn ervan overtuigd dat de huidige veiligheidslimieten voor gsm-gebruik aanvaardbaar zijn voor de bescherming voor de openbare gezondheid," stelt hij.

De studie van NTP zal eind maart door een extern expertenpanel onder de loep worden genomen.