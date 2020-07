Laatste kans om komeet Neowise op haar helderst te spotten, daarna is het 6.800 jaar wachten AW

17 juli 2020

12u07

Bron: Volksterrenwacht 30 Wetenschap C/2020 F3 (NEOWISE), of kortweg Neowise, is een komeet die nog heel even met het blote oog zichtbaar zal zijn. Bijzonder, want is het van de jaren 90 geleden dat we vanop aarde op die manier een heldere komeet konden spotten. Dit weekend zal de komeet naar verwachting het helderst zijn, om enkele dagen later voor 6.800 jaar te verdwijnen.

Neowise is overigens al enkele dagen aan de hemel te zien. Vanaf 23 uur verschijnt de komeet aan de noordelijke horizon, en het spektakel duurt tot 2 à 3 uur in de ochtend. Maar komende (twee) nacht(en) wordt het hoogtepunt beloofd: Neowise zal in de nacht van zaterdag op zondag, omstreeks 1.22 uur, het helderst schijnen omdat het object bijna op het dichtste punt bij de Aarde passeert.



Ook na het weekend zal Neowise de hemel nog even doen oplichten. Op 22 juli passeert de komeet het dichtst bij onze planeet, goed voor een afstand van 103 miljoen kilometer. Daarna wordt de komeet minder zichtbaar naarmate de afstand tussen het object en de Aarde groter wordt. Als je haar nu mist, zal het voor een volgend leven zijn, want pas binnen 6.800 jaar passeert Neowise nog eens langs onze planeet.