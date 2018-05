Kun je grijs worden door stress? Aliëtte Jonkers

25 mei 2018

15u12

Bron: De Volkskrant 0

Ouderdom speelt een rol, maar kan je van stress echt grijze haren krijgen?

Weet u het nog? Toen Barack Obama president van de Verenigde Staten was, was zijn haarkleur een populair gespreksonderwerp. Niet alleen beautyblogs hielden zich ermee bezig ("hij is stilletjes in een grijze postduif veranderd"), maar ook grote kranten bogen zich over deze prangende kwestie. "Obama grijs in 44 dagen…" kopte de Nederlandse krant De Telegraaf op 16 november 2012, inclusief de onheilspellende puntjes. Zelf vond Obama het allemaal onzin. "Mijn grootvader was grijs op zijn 29ste", zei hij op de televisiezender ABC. "Dus ik rekende er min of meer op dat het een keer zou toeslaan. En toevallig viel dat net samen met mijn presidentschap."

Voor het haar van de Amerikaanse president Trump is nog veel meer media-aandacht. Hij zou een mislukte haartransplantatie achter de rug hebben, beweren kenners, en de kleur van zijn roodblonde kuif komt uit een potje. Op zijn 71ste móét hij wel grijs zijn, wist de Nederlandse sterrenkapper Mari van de Ven al eens te vertellen. Maar komt dat alleen door de leeftijd? Of word je ook sneller grijs door stress? Die vraag blijkt nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden.

