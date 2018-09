KU Leuven ontwikkelt test waarmee je voor 1 euro aids-virus kan opsporen HR

06 september 2018

16u00

Onderzoekers van de KU Leuven hebben prototypes ontwikkeld van een goedkope, eenvoudig te gebruiken chip die infecties en virussen in het bloed kan opsporen. Het nieuwe toestel zou over 2 a 3 jaar gecommercialiseerd kunnen worden aan een prijs van 1 euro. De test zou in ontwikkelingslanden grote diensten kunnen bewijzen.

De test werd ontwikkeld door de onderzoeksgroep van Jeroen Lammertyn in de afdeling Mechatronica, Biostatistiek en Sensoren van de KU Leuven. De groep is gespecialiseerd in de ontwikkeling van technologie die specifieke moleculen opspoort in het bloed, urine en voeding en ontwikkelde een eenvoudig en goedkope chip bestaande uit twee plastic plaatjes met daartussen microkanaaltjes met de dikte van een menselijk haar. De chip kan als een sticker op de huid worden aangebracht en geactiveerd worden met een vingerdruk. Hierdoor wordt een onderdruk gecreëerd in een van de twee plaatjes waardoor een bloedstaal in de chip gepompt wordt en vervolgens automatisch onderzocht.

Aids-virus

De prototypes, die de groep ontwikkelde, focussen zich op de opsporing van het aids-virus hiv en zijn in staat om te meten hoeveel hiv er in iemands bloed zit. Omdat het goedkoop is, makkelijk te bedienen en zonder externe energie kan werken zal het volgens Lammertyn in de eerste plaats in ontwikkelingslanden, waar het vaak moeilijk is om goede medische diagnoses te stellen, dienstig zijn. Afhankelijk van de aantallen die er geproduceerd worden verwacht Lammertyn dat het toestel, met inbegrip van de reagentia waarmee het bloed getest wordt, na commercialisering niet meer dan 1 euro zal kosten.

Bill Gates

Het actuele onderzoek richt zich op hiv - de onderzoeksgroep ontving voor dit specifieke project een subsidie van 100.000 euro van het Grand Challenge Explorations-programma van de Bill & Melinda Gates Foundation - maar zal ook voor het opsporen van andere aandoeningen gebruikt kunnen worden. Zo zal het bijvoorbeeld voor eenieder mogelijk worden om op regelmatige tijdstippen zelf zijn cholesterol te meten of na te gaan of een infectie viraal of bacterieel is. Met dit toestel zullen ook vaccins kunnen worden toegediend.