Kronkelt sperma hetzelfde in de ruimte? NASA zoekt het uit Ruimtevaartorganisatie schiet spermacellen naar ISS HA

12 april 2018

09u25

Bron: NASA 0 Wetenschap Hoe beweegt menselijk sperma zich voort in het heelal? En heeft dit gevolgen voor de bevruchting van een eicel? Met deze vragen in het achterhoofd schiet de NASA binnenkort spermacellen naar het internationaal ruimtestation ISS.

Tot nog toe is zeer weinig geweten over de voortplantingsbiologie in de ruimte. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wil met missie Micro-11 deze leemten proberen op te vullen. Deze maand nog wordt sperma naar het ISS gestuurd om uit te vogelen welke impact de microzwaartekracht of gewichtloosheid op bevruchting heeft.

Bij zoogdieren, en dus ook mensen, vindt een bevruchting plaats wanneer spermacellen naar een eicel zwemmen en met elkaar versmelten. Voordat dit kan gebeuren, moet de spermacel geactiveerd worden zodat ze begint te bewegen. Voor de samensmelting moet ze sneller bewegen en moet haar celmembraan vloeibaarder worden. Eerdere experimenten met sperma van stieren en zee-egels brachten aan het licht dat bij gewichtloosheid de spermacellen sneller geactiveerd werden, maar de volgende stappen veel trager gebeurden, of zelfs helemaal uitbleven.

Om een vervolg te breien aan dat onderzoek, schiet de NASA binnenkort bevroren stalen van menselijk sperma en zaadlozingen van stieren naar het ISS. Astronauten in het ruimtestation zullen de monsters ontdooien en scheikundige producten toevoegen om het sperma te stimuleren. De bewegingen worden daarna vastgelegd op video. De stalen worden vervolgens naar de aarde teruggestuurd voor verder onderzoek. Wetenschappers willen ze onder meer toetsen aan spermacellen die bij ons, en dus mét zwaartekracht, hetzelfde proces hebben ondergaan.

"We kennen de impact nog niet van langdurige ruimtevluchten op de voortplanting van de mens", zegt de NASA op haar website. "Met het onderzoek willen we de mogelijkheden van voortplanting bij verminderde zwaartekracht aan de weet komen."