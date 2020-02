Krijgen we binnenkort een adembenemend verschijnsel te zien? Gigantische ster Betelgeuse staat mogelijk op springen avh

12 februari 2020

10u58

Bron: space.com, Forbes, Science Alert 10 Wetenschap Wetenschappers kijken met ingehouden adem naar Betelgeuse. De gigantische ster, zo’n 1.400 keer groter dan onze zon, vertoont abnormaal gedrag en staat mogelijk op springen. Een explosie van Betelgeuse zou de meest nabije supernova sinds de 17e eeuw zijn en een fenomenaal spektakel opleveren op Aarde.

Astronomen schatten eerder dat Betelgeuse nog zo’n 100.000 jaar zou leven, een eeuwigheid voor ons maar een luttel moment voor het heelal. Maar intussen hebben wetenschappers bizar gedrag vastgesteld bij Betelgeuse. De snelheid waarmee de ster uitdooft, is plots hoger dan ooit tevoren. Dat betekent dat er mogelijk een supernova van ongeziene omvang zit aan te komen.

Kloppend hart

Betelgeuse is een beetje te vergelijken met een kloppend hart: de ster dooft uit en wakkert weer aan in golvende bewegingen. Volgens nieuwe data van astronoom Edward Guinan van de Villanova University in de Amerikaanse staat Pennsylvania zit Betelgeuse mogelijk in een uitdoofperiode van 430 dagen. Op 21 februari loopt die periode af en zal Betelgeuse donkerder dan ooit tevoren zijn. Die dag wordt cruciaal, want als de ster daarna niet weer opwakkert en verder uitdooft, stevenen we mogelijk af op een supernova. Dan explodeert de ster.

Wat als Betelgeuse echt op springen staat?

Betelgeuse bevindt zich op 700 lichtjaren van de Aarde. Ter vergelijking: onze zon ligt op ongeveer 8,3 lichtminuten van de Aarde en dus bijna 5 miljoen keer dichter. Betelgeuse ligt dus ver genoeg om geen gevaar te vormen voor ons, maar wel dicht genoeg om de meest nabije supernova in 400 jaar te worden.

Mogelijk is Betelgeuse trouwens al lang ontploft, maar net omdat de ster zo ver van ons ligt, krijgen wij ze te zien zoals ze er 700 jaar geleden uitzag, want dat is de tijd die het licht nodig heeft om van Betelgeuse tot bij ons te geraken. Als wij de supernova ooit te zien krijgen, zal Betelgeuse al een eeuwigheid zijn uitgedoofd.

Hoe zal die explosie eruitzien?

Als Betelgeuse ontploft, krijgen we een prachtig spektakel te zien op Aarde dat mogelijk tot enkele dagen kan duren. De supernova wordt zo helder dat hij zelfs overdag te zien zal zijn. Het licht wordt wellicht zelfs helderder dan dat van de Maan. De laatste keer dat mensen een vergelijkbaar fenomeen hebben meegemaakt, is ongeveer 400 jaar geleden.

Wetenschappers houden Betelgeuse nauwlettend in de gaten tot 21 februari, want dan weten we of de kans op een supernova echt groter wordt.