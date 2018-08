Krachtiger dan morfine en niet verslavend: veelbelovende pijnstiller succesvol getest op dieren Redactie

Bron: The Guardian 1 Wetenschap Wetenschappers hebben een belangrijke stap gezet in de zoektocht naar een alternatieve pijnstiller die niet verslavend is. Een nieuw ontwikkelde samenstelling, AT121, lijkt de pijn nog beter te verzachten dan morfine. Bovendien doet het middel dat zonder ook een euforisch gevoel te veroorzaken, wat tot verslaving leidt.

Het medicijn is tot nu toe enkel getest bij ratten en apen. Momenteel vinden de laatste veiligheidstest plaats, alvorens het middel ook bij mensen getest kan worden.

De hoop is dat AT121 in de toekomst een alternatief kan bieden voor zogenoemde opioïden, de meest efficiënte pijnstillers. In veel landen heeft verslaving aan opioïden een crisispunt bereikt. In de Verenigde Staten alleen stierven in 2016 meer dan 60.000 mensen aan een overdosis.

Dubbele actie

Opioïden binden zich aan een groep receptoren in de hersenen, die tegelijk pijn verzachten en het geluksgevoel stimuleren. AT121 mikt op dezelfde groep receptoren, maar ook op een tweede groep die betrokken is bij instinctieve en emotionele gedragingen. Die dubbele actie lijkt het pijnstillende effect te versterken, terwijl het gelukseffect afgeblokt wordt.

Dat is gebleken uit dierproeven, zo stelt een nieuwe studie in het vakblad Science Translational Medicine. Voor een vergelijkbare pijnstillende werking als morfine was bij apen honderd keer minder AT121 nodig. Bovendien gingen de dieren niet actief op zoek naar het middel wanneer ze er toegang toe hadden. Dat was anders wanneer ze toegang hadden tot het geneesmiddel oxycodon. In dat geval bleven de apen zichzelf het middel toedienen, tot de wetenschappers hen stopten.

Ook van andere nevenwerkingen, zoals jeuk en ademhalingsmoeilijkheden, was geen sprake.