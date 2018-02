Koralen worden verhuisd en herplant op nieuwe plekken om boost te geven aan duiktoerisme IVI

27 februari 2018

In 2012 heeft het VN-Ontwikkelingsprogramma koralen in de Golf van Akaba, in de Rode Zee, verhuisd van de zuidelijke kant van de kustlijn naar de noordelijke. Reden was de bouw van nieuwe hotels, recreatieterreinen en een nieuwe haven in de regio waardoor sommige duikplaatsen niet meer toegankelijk of veilig waren. Ondertussen blijkt dat de koralen de verhuis niet alleen hebben overleefd, maar dat ze zich in de laatste jaren ook hebben uitgebreid. Nu is ook Jordanië bezig met de creatie van nieuwe koraalriffen, om zo de topbestemming te worden voor duikers.