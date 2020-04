Komende woensdag grootste supermaan van het jaar te zien Tom Tates

06 april 2020

13u11 32 Wetenschap Met het voorspelde heldere en wolkeloze lenteweer is komende woensdag aan de hemel de grootse supermaan van het jaar te zien. Het fenomeen doet zich die dag om precies 04.35 uur voor. Op dat tijdstip is de afstand tussen de maan en de aarde exact 363.595 kilometer.

De vorige supermaan was, zo blijkt uit de voor België geldende maankalender, op 9 maart te zien maar toen was de afstand iets langer: 363.972 kilometer.

Wil je dé supermaan van de eeuw zien dan moet je volgens de meteorologen van Weerplaza alvast 6 december 2052 in je agenda omcirkelen. Dan staat de volle maan op 356.426 km van de aarde. Het verschil zal je dan zeer waarschijnlijk niet met het blote oog waarnemen, maar je kunt wel zeggen dat je er bij was.

Wat is een supermaan?

Een supermaan is een volle maan die veel groter lijkt dan normaal. Ook is het maanlicht feller dan bij een gebruikelijke volle maan. Dat komt omdat de afstand tussen de maan en de aarde een beetje kleiner is dan normaal.

De afstand tussen de maan en de aarde verandert gedurende het jaar. Dat komt doordat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische baan om de aarde heeft. Om de 29 dagen bereikt de maan een minimale afstand tot de aarde. Als dat moment samenvalt met een volle maan, spreken we van een ‘supermaan’.

In ons land is zo’n maan maar drie à vier keer per jaar te zien.