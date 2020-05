Komende tijd draait alles om de besmettingsgraad mvdb Bron: ANP

11 mei 2020

16u30 0 Wetenschap Met de heropening van de winkels keert vanaf vandaag het normale leven een beetje terug. Eén cijfer bepaalt hoe dit verder gaat. Dat is het reproductiegetal, ook wel de R0 genoemd. Het getal geeft aan hoe snel het coronavirus zich verspreidt, de besmettingsgraad. Aan de hand daarvan bepalen de experts of de maatregelen verder versoepeld kunnen worden, of dat het nodig is om een stap terug te doen.



Stel dat het reproductiegetal 3 is. Dat betekent dat de gemiddelde coronapatiënt drie andere mensen besmet met het coronavirus. Dan zijn er vier patiënten. De drie nieuwe patiënten infecteren op hun beurt ook weer ieder drie mensen, waardoor er negen patiënten bijkomen en al dertien mensen besmet zijn met het coronavirus. Als die negen nieuwe patiënten ook weer drie mensen per persoon besmetten, komen er 27 zieken bij en zijn er al 40 patiënten. Bij de volgende stap zijn er al 121 zieken. In slechts tien stappen kan het totaal aantal patiënten stijgen van 1 naar bijna 90.000.

Toen er nog geen quarantainemaatregelen van kracht waren in ons land, lag het reproductiegetal tussen de twee en de drie. Momenteel ligt de besmettingsgraad tussen de 0,7 en 0,8. Net iets minder goed dan vorige week, toen het 0,6 bedroeg. Als het reproductiecijfer verder zakt tot 0,5 zijn er twintig mensen nodig om tien anderen te besmetten, die op hun beurt vijf mensen ziek maken. Het coronavirus verspreidt zich nog wel, maar de uitbraak is beheersbaar en kan uitdoven.



Het reproductiegetal is onder meer van belang om de druk op de ziekenhuizen te voorspellen. Als iemand besmet raakt, duurt het een paar dagen voordat mensen daadwerkelijk ziek worden. Daarna duurt het meestal nog een paar dagen voordat iemand zo ziek is dat hij of zij op een verpleegafdeling of een intensive care van een ziekenhuis moet worden opgenomen.

Grote gevolgen

Daarbij kunnen kleine verschillen grote gevolgen hebben, legde de Duitse bondskanselier Angela Merkel vorige maand uit. Op dat moment was het reproductiegetal van het coronavirus in Duitsland 0,9. Als dat stijgt naar 1,1 bereikt het Duitse zorgstelsel in oktober de limiet van wat het aankan, aldus Merkel. Bij een stijging naar 1,2 bereiken ziekenhuizen die grens in juli en bij 1,3 al in juni. In Duitsland is het reproductiegetal vorige week vermoedelijk gestegen van 0,83 naar 1,1.

