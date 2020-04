Komeet uit ander sterrenstelsel blijkt ‘drastisch andere en ongewone samenstelling’ te hebben Joeri Vlemings

21 april 2020

13u47

Bron: Nature Astronomy, NRAO 0 Wetenschap Komeet 2I/Borisov is nog maar het tweede ruimteobject uit een ander sterrenstelsel ooit dat we in ons eigen zonnestelsel hebben zien passeren, na de fameuze Komeet 2I/Borisov is nog maar het tweede ruimteobject uit een ander sterrenstelsel ooit dat we in ons eigen zonnestelsel hebben zien passeren, na de fameuze sigaarvormige ‘Oumuamua’ in oktober 2017. De samenstelling van deze 2I/Borisov blijkt nu compleet anders te zijn dan die van andere kometen. Het voorwerp bevat ongewoon veel koolmonoxide, wat iets zou kunnen zeggen over de plaats waar het ontstaan is.

De interstellaire komeet 2I/Borisov werd vorig jaar op 30 augustus gespot door amateurastronoom uit de Krim, Gennady Borisov, die er zijn naam aan gaf. Het ruimteobject zal ons sterrenstelsel ook weer verlaten, maar op dit moment raast het er nog altijd door tegen een snelheid van 33 km per seconde. Al is het inmiddels in twee stukken uiteengespat. Maar daardoor kon de samenstelling ervan worden achterhaald met behulp van de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Het vakblad Nature Astronomy heeft twee nieuwe onderzoeken over de bijzondere komeet gepubliceerd.

“Dit is de eerste keer dat we in een komeet van buiten ons zonnestelsel hebben gekeken en het is drastisch anders dan andere kometen die we tot nu toe zagen voorbijkomen”, verklaart Martin Cordiner. ALMA vond twee moleculen in het gas dat 2I/Borisov uitstootte: waterstofcyanide (HCN) en koolmonoxide (CO). Het was de hoeveelheid koolstofmonoxide (CO) die de onderzoekers verraste. Die bleek veel hoger te liggen - tussen 9 en 26 keer meer - dan bij kometen uit ons eigen zonnestelsel. De CO-concentratie is hoger dan ooit is gedetecteerd in een komeet op minder dan 300 miljoen kilometer van de zon. Wetenschapper Stefanie Milam concludeert daaruit dat “de komeet moet zijn gevormd uit materiaal dat heel rijk is aan CO-ijs”. Dat kan volgens haar enkel in de gebieden van het heelal waar de temperatuur onder de -250 graden Celsius.

Extreem koud gebied

De koolmonoxide kan inderdaad ook volgens Martin Cordiner een aanwijzing geven van waar 2I/Borisov werd gevormd. “Als de gassen die we hebben waargenomen de samenstelling van de geboorteplaats van 2I/Borisov weerspiegelen, dan toont het aan dat die op een andere manier is gevormd dan de kometen in ons eigen zonnestelsel, in een extreem koud buitengebied van een ver planetair systeem”, aldus Cordiner.

In de tweede studie beargumenteert Dennis Bodewits een ander standpunt, met name dat de komeet zou kunnen zijn ontstaan rond een rode dwergster, het type dat het vaakst voorkomt in het melkwegstelsel. “Deze sterren hebben de juiste lage temperaturen en helderheid zodat een komeet zich daar zou kunnen vormen met het type samenstelling dat in komeet Borisov is aangetroffen”, aldus Bodewits.

“2I/Borisov gaf ons de eerste kijk in de chemie die een ander planetair systeem vormde”, besluit Milam. “Maar alleen als we het object kunnen vergelijken met andere interstellaire kometen, kunnen we te weten komen of 2I/Borisov een speciaal geval is dan wel dat elk interstellair object een ongewoon hoog CO-gehalte heeft.”