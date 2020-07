Komeet NEOWISE deze nacht tijdens piekmoment goed te zien Redactie

18 juli 2020

22u43

Bron: AD.nl 188 Wetenschap De komeet NEOWISE bereikt zaterdagavond zijn grootste helderheid. Ondanks dat produceert de komeet met zijn opvallend lichtgevende staart minder licht dan de sterren. Een verrekijker, telescoop of een goede camera kan dus goed van pas komen om NEOWISE in het vizier te krijgen.

Aan het begin van deze maand bereikte NEOWISE ons zonnestelsel, maar door bewolking was hij vaak lastig te zien. Zaterdagavond zijn de weersomstandigheden gunstig. In grote delen van het land is het in de avond en nacht helder. Vanaf 22.30 uur is NEOWISE zichtbaar, maar de grootste kans om hem te spotten is rond 01.30 uur in het noorden tot noordwesten van de hemel.

De komende dagen wordt het weer wisselvalliger, waardoor de komeet minder goed te zien wordt. Voorlopig blijft NEOWISE nog wel even aanwezig in ons zonnestelsel. Op woensdag 22 juli is de afstand tot de aarde het kleinst. Dan is de komeet 103 miljoen kilometer van de aarde verwijderd, maar de helderheid is dan al iets afgenomen. Voornamelijk in de zuidelijke helft van het land zijn er tijdens die nacht opklaringen en is er een kans om de komeet te zien.

Verder en verder

Geleidelijk raakt NEOWISE steeds verder van de aarde verwijderd en zal hij minder goed zichtbaar zijn, ook tijdens heldere nachten. In september is de afstand tot de aarde zo groot geworden dat de komeet niet meer is te zien. De volgende keer dat de komeet weer vanaf de aarde is te zien, is over een kleine 8.600 jaar. Dus u grijpt best in de nacht van zaterdag op zondag uw kans.