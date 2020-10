Klimaatverandering maakt vooral nachten warmer, bewijst Brits onderzoek In groot deel van de wereld warmen nachten sneller op dan dagen HAA

01 oktober 2020

13u47

Bron: IPS 0 Wetenschap De klimaatverandering doet vooral ’s nachts de temperaturen stijgen. Dat heeft vooral te maken met het wolkendek, zo blijkt uit Brits onderzoek.

Wetenschappers van de Universiteit van Exeter bestudeerden de stijgende temperaturen tussen 1983 tot 2017. Voor meer dan de helft van het wereldwijde landoppervlak stelden ze een gemiddeld verschil vast van 0,25 graden Celsius tussen de opwarming overdag en ‘s nachts.



De opwarming verschilt naargelang de regio: op sommige plaatsen warmen dagen sneller op dan nachten, maar de totale oppervlakte van regio’s waar de opwarming ’s nachts sneller is, is meer dan tweemaal zo groot.

Bewolking

Uit de studie blijkt dat die “opwarmingsasymmetrie” voornamelijk wordt veroorzaakt door veranderingen in de bewolking. Meer bewolking leidt tot een koeler aardoppervlak overdag, maar houdt ‘s nachts wel de warmte vast. Zo leidt een dikker wolkendek tot een snellere opwarming ’s nachts.



“Opwarmingsasymmetrie heeft mogelijk significante gevolgen voor de natuur”, zegt hoofdauteur Daniel Cox van het Environment and Sustainability Institute aan de Universiteit van Exeter. “We tonen aan dat een grotere opwarming in de nacht gelinkt is aan een natter wordend klimaat, en belangrijke gevolgen heeft voor de plantengroei en de interactie tussen soorten. Vooral soorten die alleen ‘s nachts of overdag actief zijn, zullen worden getroffen.”

Plantengroei

De wetenschappers analyseerden uurgegevens over temperatuur, wolkendek, luchtvochtigheid en neerslag. Die data werden vervolgens vergeleken met veranderingen in de plantengroei. Het artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Global Change Biology.

