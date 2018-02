Kippenvel! NASA's verkenner Curiosity maakt prachtige nieuwe beelden van Mars TT

Bron: NASA 28 Wetenschap Curiosity, de Mars-verkenner van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, heeft na maanden klimmen eindelijk de flanken bereikt van de bergkam Vera Rubin. Daar maakte de verkenner zestien foto's die samen een prachtig panorama van de Gale-krater vormen, waar Curiosity in 2012 landde. Het is de eerste keer ooit dat er zo'n groot overzichtsbeeld vanop de planeet werd gemaakt.

De Mars-verkenner heeft sinds de landing meer dan vijf jaar geleden in totaal 18 kilometer afgelegd, en pas nu, na een maandenlange klimtocht, kon het staaltje toptechnologie even terugkijken op zijn tocht en prachtige foto's maken van het dal waarin het geland is. Het resultaat vormt een van de mooiste panoramabeelden ooit van de rode planeet. Een hogeresolutiebeeld kan je hier downloaden.

Curiosity schoot de beelden al op 25 oktober vorig jaar, vanop een hoogte van 327 meter. Pas deze week liepen ze echter bij de ruimtevaartorganisatie binnen, nadat de Maven-satelliet erin geslaagd was een recordhoeveelheid data in één keer door te sturen. NASA plakte de zestien beelden aan elkaar en veranderde de witbalans, zodat de kleuren overeen zouden komen met daglicht op aarde.

154 kilometer breed

Op de beelden is goed te zien hoe groot het dal is van de krater waarin Curiousity landde. In totaal is de Gale-krater 154 kilometer breed. De afstand vanop de bergflank waar de foto's zijn genomen tot aan de tegenoverliggende bergen is ongeveer 30 kilometer. NASA toonde zich bijzonder verheugd over de beelden. "Hoewel Curiousity al vijf jaar aan het klimmen is, is het de eerste keer dat we konden terugkijken en een volledig beeld te zien kregen van de missie die achter ons ligt", aldus projectleider Ashwin Vasavada. "Vanop ons terras op de Vera Rubin-bergkam toont de bodem van de krater zich in al zijn glorie tot aan de spectaculaire bergkam die de noordelijke rand vormt van de Gale-krater."

Curiousity bereidt zich nu voor op nieuwe boorwerkzaamheden in de ondergrond, waarna de stalen in de verkenner zelf geanalyseerd zullen worden. Het is al meer dan een jaar geleden dat de verkenner nog nieuwe boorstalen heeft genomen.