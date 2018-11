Kilogram krijgt nieuwe definitie op “emotioneel” congres LVA

17 november 2018

01u02

Bron: The Guardian, NRC 0 Wetenschap 130 jaar lang werd de kilogram materieel gedefinieerd als gelijk aan de massa van het prototype van een kilo: een cilinder van platina-iridiumlegering die wordt bewaard in een laboratorium in Parijs. Dat tijdperk is nu voorgoed voorbij. O p de 26ste General Conference on Weights and Measures in Versailles stemden wetenschappers er unaniem voor de kilo vanaf nu te definiëren op basis van een natuurkundige constante.

Het tijdperk van het internationale prototype van de kilogram, Le Grand K, is afgelopen. Het cilindervormige stuk metaal was in gebruik sinds 1889 en bestond uit 90% platina en 10% iridium. Het was een stabielere standaard dan zijn voorgangers maar in 2007 ontdekten ze toch een probleem met het prototype. Onzuiverheden in de lucht zetten zich aan het oppervlakte af waardoor de massa 1,11 µg per maand aangroeide. Ondanks schoonmaakprocedures konden ze de massa van het prototype niet constant houden. De wetenschap moest dus op zoek naar een beter alternatief en dat vonden ze in de constante van Planck.

Volgens Stephan Schlamminger, een fysicus van het National Institute of Standards and Technology in de VS, was het een heel emotioneel congres. Schlamminger werkt al jaren aan de herdefiniëring van de kilo. De nieuwe definitie van de kilogram is diep geworteld in de kwantumfysica.

De massa-eenheid wordt sinds gisteren officieel gedefinieerd op basis van de elektrische kracht die men moet toevoegen om een Kibble-weegschaal met een massa van 1 kilo terug in balans te brengen. Die energie kan man dan meten met de constante van Planck uit de kwantummechanica.

De kilogram was de laatste meeteenheid van het internationale Système International (SI) die nog gebaseerd was op een fysiek artefact.