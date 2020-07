KIJK LIVE. Rusland lanceert raket met bevoorraading voor ruimtestation ISS Redactie

23 juli 2020

16u05

Rusland lanceert een onbemande Soyuz-raket vanuit Kazachstan. De raket zal bijna drie ton voedsel, brandstof en essentiële benodigdheden naar het ruimtestation ISS brengen. De lancering is hier live te volgen.

Roscosmos, het Russische ruimtevaartprogramma lanceert de raket vanaf het Baikonur Cosmodrome in Kazachstan. De lancering vindt plaats rond half vijf onze tijd. Op dat moment is het half acht in Kazachstan. Het ruimteschip zal zo’n drie uur reizen tot aan het internationaal ruimtestation.

In het internationaal ruimtestation zijn op dit moment vijf astronauten op missie. De Russische raket zal hen bevoorraden. De Soyuz-raket blijft meer dan vier maanden aan het ISS gekoppeld en zal pas in december terugkeren.

