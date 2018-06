Kijk live mee tijdens de ruimtewandeling van ISS-astronauten IVI

14 juni 2018

14u32

Bron: Belga, NASA 3 Wetenschap Twee van de zes astronauten van het Internationaal Ruimtestation ISS zijn aan een ruimtewandeling begonnen, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA getweet. NASA zendt het gebeuren live uit.

Gezagvoerder Drew Feustel van de 56ste hoofdbemanning en vluchtingenieur Ricky Arnold zijn om 14.06 uur Belgische tijd begonnen aan een uitje dat ongeveer 6,5 uur moet duren. De twee Amerikanen moeten onder andere nieuwe camera's met een hoge definitie plaatsen nabij een internationale koppelingskraag aan de, in Europa voor de NASA gebouwde, Harmony-module.

Het is de 211de ruimtewandeling in het kader van de bouw en het onderhoud van de spacemeccano, de zesde van dit jaar. Arnold werkte al vijf keer in het absolute luchtledige, Feustel negen keer.