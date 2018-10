Kepler, de telescoop die minstens 2.600 nieuwe werelden ontdekte, is niet meer kv

30 oktober 2018

21u12

Bron: AP, Space 6 Wetenschap Enkele maanden voor zijn tiende verjaardag is het Kepler Space Observatory dood verklaard. De telescoop werd gelanceerd op 7 maart 2009 en ontdekte sindsdien meer dan 2.600 nieuwe exoplaneten. Kepler kan zichzelf niet langer richten op kosmische objecten of data naar de aarde versturen. Het werk van de legendarische telescoop zit erop.

Het Kepler Space Observatory cirkelde tien jaar lang net zoals de aarde in een baan rond de zon en speurde met zijn telescoop het heelal af op zoek naar andere exoplaneten (planeten die draaien rond andere sterren dan onze zon).

Sinds enkele maanden kampte de satelliet, die zijn verwachte levensduur al ruim overschreden had, met een nijpend brandstoftekort. De voorbije weken werd het steeds moeilijker om de telescoop op sterren te richten en mogelijke exoplaneten te identificeren. Nu komt er helemaal geen reactie meer. Kepler bevindt zich momenteel op zo’n 150 miljoen kilometer van de aarde en zal zich in een stabiele baan om de zon blijven bewegen.

‘Dankzij Kepler en zijn wetenschappelijke missie weten we nu dat planeten in onze Melkweg vaker voorkomen dan sterren’ Paul Hertz, directeur astrofysica bij NASA

Ontdekkingen

Kepler speurde bijna tien jaar lang het heelal af op zoek naar dipjes in de helderheid van sterren: dat kan wijzen op het bestaan van een planeet die eromheen cirkelt. “Het was alsof je probeerde een vlo te detecteren die over de koplamp van een auto kroop terwijl de auto 160 kilometer verderop stond”, zegt NASA-wetenschapper William Boruki, die aan het hoofd stond van het eerste Kepler-wetenschapsteam.

De Keplertelescoop ontdekte meer dan 2.600 planeten buiten ons zonnestelsel en daarnaast nog zo’n 2.900 potentiële kandidaat-exoplaneten, waarvan de data nog verder moet onderzocht worden. Zo onthulde de satelliet het bestaan van rotsachtige planeten ongeveer zo groot als de aarde, waar leven mogelijk zou kunnen zijn. Kepler stootte ook op enkele superaardes: planeten die groter zijn dan de aarde, maar kleiner dan planeet Neptunus. Vorig jaar slaagde de satelliet er zelfs in om een zonnestelsel met acht planeten te identificeren, net zoals het onze.

“Het heeft ons begrip van onze plek in de kosmos compleet veranderd”, zegt Paul Hertz, directeur astrofysica bij NASA. “Voor we Kepler lanceerden, wisten we niet of planeten vaak voorkwamen of zeldzaam waren in onze Melkweg. Maar dankzij Kepler en zijn wetenschappelijke missie weten we nu dat planeten in onze Melkweg vaker voorkomen dan sterren.”

Opvolger

De Keplertelescoop concentreerde zich op sterren die duizenden lichtjaren van ons verwijderd zijn en toonde volgens NASA dat er statistisch gezien minstens één planeet rond elke ster in de Melkweg cirkelt.

In april werd de TESS-ruimtetelescoop gelanceerd: deze opvolger van Kepler concentreert zich op sterren dichter bij huis en identificeerde al enkele mogelijke planeten.