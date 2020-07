KELT-9b: de planeet waar elke 9 uur een nieuw seizoen aanbreekt AW

04 juli 2020

12u34

Bron: NASA, Scientias 2 Wetenschap Terwijl wij enkele maanden lang van de winter, lente, zomer of herfst kunnen genieten, breekt op planeet KELT-9b ongeveer elke negen uur een nieuw seizoen aan. En dat nieuw seizoen is de winter of zomer, want meer seizoenen kent de planeet niet.

Wetenschappers van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA hebben de ster KELT-9 en zijn planeet KELT-9b drie jaar na de ontdekking ervan, wat beter onder de loep genomen met behulp van de TESS-satelliet. Dat leidde tot enkele verrassende inzichten.



Zo is de planeet 1,8 keer groter dan Jupiter, de grootste planeet van ons zonnestelsel. En de planeet KELT-9b staat zo dicht bij zijn moederster – die overigens ook twee keer zo groot en twee keer zo warm is als de zon - dat deze slechts 36 uur nodig heeft om een rondje rond de ster te voltooien. De planeet doorloopt dus in anderhalve dag vier seizoenen: twee zomers en twee winters. Elk seizoen duurt dan ongeveer 9 uur.



Niet alleen de planeet draait in een recordtijd rondom de moederster, de moederster draait zelf ook nog eens razendsnel om de eigen as, maar liefst 38 keer sneller dan de zon. Dat resulteert in een enorm temperatuurverschil waarbij de temperaturen oplopen als de planeet over de polen (van de moederster) beweegt. Een beweging over de evenaar resulteert in lagere temperaturen en een winters seizoen.