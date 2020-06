Kawasaki-achtige kinderziekte gelinkt aan coronavirus blijkt een nieuwe aandoening te zijn AW

09 juni 2020

17u56

Bron: Imperial College London 0 Wetenschap Ongeveer twee maanden geleden, pal in het midden van de coronacrisis, waarschuwden kinderartsen voor de zeldzame Kawasaki-ziekte die gelinkt was aan Covid-19. Enkele maanden later blijkt het om een nieuwe ziekte te gaan die de naam PIMS-TS heeft gekregen.

“Het is een nieuwe ziekte waarvan we denken dat die veroorzaakt kan zijn door het coronavirus of Covid-19”, klonk het eind april bij de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock. De ziekte dook op in Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland en ook in ons land. De symptomen - koorts, buikpijn, een laag zuurstofniveau, huiduitslag en oorontstekingen - troffen jonge kinderen en leken op die van de Kawasaki-ziekte. Bovendien bestond er mogelijks een verband met het coronavirus.

In een nieuwe studie hebben Britse onderzoekers de symptomen onder de loep genomen, waarop ze concludeerden dat het om een nieuwe ziekte gaat: PIMS-TS. Hun bevindingen werden gepubliceerd in het medisch tijdschrift JAMA Network Open.



Maar liefst 58 jonge kinderen die verschillende ziekenhuizen in Engeland bezochten, werden onderzocht. Zo ontdekten de wetenschappers dat de kinderen niet aan de Kawasaki-ziekte, maar wel aan een nieuwe aandoening leden.

Verschillen

Waarin PIMS-TS en de ziekte van Kawasaki exact verschillen? De nieuwe aandoening PIMS-TS lijkt vooral iets oudere kinderen van ongeveer 9 jaar oud te treffen. De Kawasaki-ziekte komt eerder voor bij kinderen die gemiddeld 4 jaar oud zijn. Verder hebben kinderen met PIMS-TS vooral last van buikpijn en diarree. Bij Kawasaki gaat het eerder om hoge koorts.

“Onze analyses hebben aangetoond dat het hier echt gaat om een nieuwe aandoening,” aldus immunoloog en mede-onderzoeker Julia Kenny. “Onbehandeld bestaat het risico op ernstige complicaties bij zeer zieke kinderen. Maar als de ziekte vroeg opgespoord en behandeld wordt, is de kans op volledig herstel heel groot.” Om dezelfde reden is het belangrijk om de ziekte snel te karakteriseren. “Het is belangrijk dat we gezamenlijk onderzoek opzetten om onze kennis over de aandoening snel uit te breiden,” stelt Kenny. “Op die manier kunnen we de patiënten de best mogelijke zorg bieden.”

En wat met het coronavirus?

Toen er in april de eerste gevallen werden gemeld, bleek er al snel een link te zijn met het coronavirus. Verschillende kinderen die last hadden van het ontstekingsbeeld van PIMS-TS waren immers besmet met het coronavirus. Daardoor ontstond een vermoeden dat het een hand in hand ging met het ander.

Uit het recente onderzoek bleek eveneens dat maar liefst 45 van de 58 onderzochte kinderen besmet waren met Covid-19. Dat is waarschijnlijk geen toeval, stellen de onderzoekers. Bij een meerderheid van de kinderen werden overigens antistoffen tegen het nieuwe coronavirus aangetroffen, wat doet vermoeden dat PIMS-TS optreedt na een infectie met het virus. Het kan daarbij om een overdreven reactie van het immuunsysteem gaan.

Lees ook: Waarschuwing rond kinderen op intensieve met corona-achtige aandoening: “Zeldzaam, maar blijf alert” (+)