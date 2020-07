Kandidaat-vaccin van Oxford is “veilig en leidt tot sterke reactie immuunsysteem” AW

20 juli 2020

16u06

Bron: Belga 14 Wetenschap Het coronavaccin AZD1222 dat het farmaceutische bedrijf AstraZeneca en wetenschappers van de universiteit van Oxford in Groot-Brittannië ontwikkelden, is volgens de eerste testresultaten veilig en roept een krachtige reactie van het immuunsysteem op waarbij antistoffen én neutraliserende T-cellen worden opgewekt. De onderzoekers spreken in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet van "veelbelovende vroege resultaten".



Met wereldwijd zo’n 14 miljoen bevestigde besmettingen is het aftellen totdat er een coronavaccin op de markt wordt gebracht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er inmiddels 150 kandidaat-vaccins waarvan AZD1222 er een is. AZD1222 werd ontwikkeld door de Universiteit van Oxford en het farmaceutische bedrijf AstraZeneca en zit inmiddels in een derde testfase.

De resultaten die vandaag in The Lancet werden gepubliceerd handelen over de eerste testfase en zijn alvast “veelbelovend” volgens de onderzoekers. Wat de resultaten zo veelbelovend maakt, is de ‘dubbele’ reactie die het vaccin opwekt in het lichaam. Enerzijds wapent het vaccin het immuunsysteem met antilichamen. Daarnaast ontstaan er ‘killer’ T-cellen (witte bloedcellen) die de laatste restjes van het virus onschadelijk maken of doden.



Dat gebeurde bij 1.077 gezonde volwassenen waarbij het vaccin getest werd. De bijwerkingen waren eerder miniem: sommigen kregen koorts en/of hadden last van hoofdpijn.

3 testfasen

Voordat een geneesmiddel op de markt mag komen, moet het uitgebreid getest worden. Dat gebeurt eerst met reageerbuizen, gekweekte cellen en eventueel proefdieren.

De veelbelovende middelen worden daarna ook op mensen getest. Dat gebeurt in drie fases. Eerst testen onderzoekers wat de goede dosis is en of er bijwerkingen zijn. Daarna worden de proeven uitgebreid, en worden de resultaten vergeleken met controlegroepen. Na de derde fase moeten toezichthouders besluiten of een middel wordt goedgekeurd.

Groot-Brittannië bestelde al 100 miljoen dosissen van het potentiële vaccin. Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland hebben een samenwerking op poten gezet en zo al 300 miljoen dosissen van het vaccin besteld om vanaf begin 2021 de Europese markt te bevoorraden.

