Kan coronavirus zich via de lucht verspreiden? Nieuwe studie wijst in die richting

29 april 2020

11u12

Bron: New York Times, Bloomberg 8 Wetenschap Kan het nieuwe coronavirus zich ook via de lucht verspreiden? Die vraag stellen wetenschappers zich al sinds het begin van de uitbraak van Covid-19 in het Chinese Wuhan. Een nieuwe studie wijst nu in die richting. De onderzoekers vonden ook buiten een laboratorium uiterst minuscule virusdeeltjes in luchtdruppeltjes, op plaatsen waar veel mensen passeren of in slecht geventileerde ruimtes.

Eerder werd dit al vastgesteld tijdens labo-experimenten, maar in februari en maart vonden Chinese wetenschappers ook heel kleine druppeltjes met genetische merkers van het virus in de lucht, meer bepaald in twee ziekenhuizen in Wuhan, waar de epidemie eind vorig jaar uitbrak. Alleen in kleinere, niet-geventileerde ruimtes van ongeveer een vierkante meter, zoals toiletten, en op plaatsen waar veel mensen passeren, werden verhoogde concentraties virus gevonden in de lucht. En aanvankelijk - vóór er meer veiligheidsmaatregelen werden genomen - ook in kamers waar het ziekenhuispersoneel de zich van de beschermingskledij ontdeed, wat doet vermoeden dat virusdeeltjes op textiel of andere stoffen weer terug de lucht in zouden kunnen terechtkomen. Op goed geventileerde plaatsen was er maar heel weinig virus aanwezig. Op openbare plaatsen in Wuhan, zoals in de supermarkten, werd er meestal amper virus aangetroffen.

Volgens professor Linsey Marr van Virginia Tech, die niet betrokken was bij het onderzoek dat gepubliceerd werd in Nature Research, kunnen we maar beter plaatsen vermijden waar veel mensen samenkomen. Bij het ademen, hoesten en spreken komen twee soorten druppels vrij: dikke, die meteen neervallen, en kleinere, de zogenaamd aerosolen. De kleine druppeltjes kunnen dus blijven hangen in de lucht en zo ingeademd worden door andere personen. Al is het nog altijd niet duidelijk of de verzamelde stalen ook besmettelijk zijn. Marr denkt alleszins van wél en berekende dat een persoon er ongeveer een kwartier over doet om een viruspartikel in te ademen. “Ze kunnen minstens twee uur blijven rondhangen in de lucht. Dit doet sterk vermoeden dat het virus via de lucht kan worden doorgegeven”, zegt ze aan de New York Times.

Besmettelijkheid onduidelijk

Er lijkt dus hoe langer hoe meer wetenschappelijk bewijs te komen dat de kleine druppeltjes, aerosolen, wel degelijk het coronavirus mee kunnen verspreiden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beweert dat die kans heel klein is en dat het virus vooral mensen infecteert via de dikkere druppels, die al snel neervallen op de grond, en door aanraking met besmette oppervlaktes. Toch kan ook de nieuwe studie in Nature geen wetenschappelijk uitsluitsel geven. De genetische blauwdruk van het virus, het RNA, bleek dan wel aanwezig in de aerosolen, maar de onderzoekers weten niet of die virusfragmentjes ook nog altijd besmettelijk zijn. Belgische virologen gaan ervan uit dat “de overdracht via de lucht over langere afstand of via circulatie door airconditioning niet belangrijk” is. Dat zei viroloog Steven Van Gucht vandaag nog op de persconferentie van het Crisiscentrum. “De verspreiding van het virus gebeurt voornamelijk via dikke druppels”, herhaalde Van Gucht.

Uit een ander onderzoek van de universiteit van Nebraska - dat nog niet gepubliceerd is - blijkt dat er ook virus aanwezig kan zijn op moeilijker bereikbare plekken, zoals onder een bed of op een vensterbank. De onderzoekers vermoeden dat kleine druppeltjes kunnen worden meegevoerd door luchtstromingen in de kamer. Maar ook zij konden niet uitmaken of de virusdeeltjes nog besmettelijk waren. Ze proberen nu het virus op kweek te zetten om na te gaan of het al dan niet mensen ziek kan maken.

