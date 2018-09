Kaalheid bedwingen met bestanddeel van parfum? Want je ruikt ook met je haar LB

19 september 2018

13u22

Bron: The Independent 0 Wetenschap Een chemische die de geur van sandelhout nabootst, blijkt haargroei bij mensen te stimuleren. Wetenschappers maken zich sterk dat ze op de drempel staan van een doeltreffend middel tegen haarverlies en dus kaalheid zullen kunnen bedwingen. Dit klinkt minder vergezocht als je weet dat we niet enkel met onze neus ruiken, maar dat ook in ons haar geurreceptoren zitten.

In het laboratorium boekten de vorsers van de universiteit van Manchester positieve resultaten, vrijwilligers testpersonen maken gewag van minder haarverlies.

"Deze ontdekking is verbazingwekkend", stelt professor Ralf Paus, die het onderzoek leidde. "Het is voor het eerst aangetoond dat een menselijk mini-orgaan zoals haar kan beïnvloed worden door een geurstof die in cosmetica vaak wordt gebruikt".

Ruiken met je haar

De wetenschappers onderzochten een oeroud chemisch pad dat wordt aangetroffen in haarfollikels of haarzakjes, waardoor ze het afsterven van deze structuren konden vertragen en de haargroei konden stimuleren. Ze deden dat met Sandalore, een chemische stof die de geur van sandelhout nabootst en voorkomt in tal van parfums en zepen.

Onze geurzin wordt geprikkeld wanneer cellen in onze neus moleculen van geurstoffen herkennen, maar het onderliggende proces speelt zich niet enkel in onze neus af. Dezelfde chemische paden helpen de regulering van andere celfuncties in ons lichaam, waaronder die verantwoordelijk voor de haargroei. Zo zitten in de buitenste laag van onze haarfollikels receptorcellen die worden gestimuleerd door Sandalore.

De vorsers ontdekten dat de haargroei werd gestimuleerd en de celsterfte afnam wanneer ze dit synthetisch sandelhout aanbrachten op weefsel van de hoofdhuid. Dit betekent dat onze haarzakjes geuren kunnen onderscheiden, ze maken immers gebruik van geurreceptoren om functies zoals haargroei te controleren. Professor Paus meent dat een middel tegen kaalheid binnen handbereik ligt. In Italië werd al een pilootstudie verricht met 20 vrouwelijke vrijwilligers, bij wie een vermindering van haarverlies werd vastgesteld.